المشهد اليمني الأول

اشتعال مأرب الآن.. اشتعال جبهة الجوبة بمعارك محتدمة وشبوة تدخل مسار التحرير وسط انهيارات كبيرة وفرار جماعي بصفوف المرتزقة وقيادات بارزة من المرتزقة تحتفل بالعاصمة صنعاء (تفاصيل صادمة)

أفادت مصادر قبلية من مأرب، اليوم الأحد، عن اشتداد المعارك بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان في جبهات مأرب.

وأكدت المصادر، احتدام معارك شديدة بين الجيش واللجان الشعبية من طرف، ومرتزقة العدوان من طرف آخر، في جبهة الجوبة جنوب مأرب.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، عن انهيارات كبيرة في صفوف مرتزقة العدوان على مستوى جميع جبهات مأرب، خصوصا بعد تحرير العبدية، وتحرير مناطق في جبهة الجوبة.

كما أكدت المصادر، فرار جماعي لمرتزقة العدوان بينهم قيادات في الآونة الأخيرة، من خطوط المواجهة مع الجيش واللجان الشعبية، ومن عدة جبهات مأرب.

على ذات السياق، أعلن متحدث القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، اليوم الأحد، عن عملية عسكرية واسعة، عملية ربيع النصر، حررت مديريتي العبدية وحريب مع أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب.

وحسب بيان العميد سريع، فقد دخلت محافظة شبوة مسار التحرير، حيث أدت عملية ربيع النصر الى تحريرِ مديريات عسيلان وبيحان وعين.

على سياق متصل، أفادت مصادر أنه خلال معارك تحرير العبدية، قام قيادي كبير بصفوف مرتزقة العدوان بتسليم نفسه لقوات الجيش واللجان الشعبية في العبديه وهو الان متواجد في صنعاء.

وحسب المصادر، أن القيادي الكبير، اسمه الشيح احمد الثابتي، وأنه شيخ قبيلة آل الثابتي ويشغل منصب مدير عام مديرية العبدية.

وأضافت المصادر، أن قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وجه بتسليم بيته وله الحريه الكامله مقابل شرط ان لا يتعامل مع العدوان.

وتشهد محافظة مأرب، معارك مستمرة منذ أشهر، بين الجيش واللجان الشعبية وبين مرتزقة العدوان، في تقدم كبير ومستمر لقوات الجيش واللجان الشعبية لتحريرها بعد محافظة الجوب والبيضاء.