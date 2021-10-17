المشهد اليمني الأول

​​​​​​​يشهد ميدان السبعين الآن، اليوم الأحد، حشود جماهيرية كبيرة وتوافد جماهيري غير مسبق استعدادا للإحتفال الكبير بيوم غد.

كما يشهد ميدان السبعين تجمعات واحتشادات كبيرة لإكمال استعدادت الإحتفال الكبير بالمولد النبوي الشريف يوم غد.

وكان تداولت وسائل إعلام تابعة للمرتزقة، عن حدث إطلاق ناري وإصابة عدة أشخاص في ميدان السبعين بطلق ناري.

وتواصل المشهد اليمني الأول بمصدر مسؤول بوزارة الداخلية في صنعاء عن حقيقة خبر سقوط مواطنين جرحى.

ونفى المصدر، حقيقة هذا الخبر، مؤكد أن الأمور على مايرام، وأن مايحدث في السبعين احتفالات هادئة دون وجود إطلاق نار.

ونوه المصدر، لجميع المواطنين من عدم الأنجرار الى الإشاعات التي يشتغل عليها مرتزقة العدوان، والتى يسعى من خلالها إبعاد الناس عن الإحتشاد الكبير ليوم غد.

على ذات السياق، أكد مواطنون من ميدان السبعين أن لاصحة لوجود مثل هذه الأخبار، كما لاوجود لإطلاق نار سوا الألعاب النارية.

كما أكدو، احتفالات كبيرة يشهدها ميدان السبعين لم يسبق لها مثيل، في استعدادت كبيرة وتأهب للإحتشاد الكبير بيوم غد.