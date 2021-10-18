المشهد اليمني الأول

عشية ذكرى المولد النبوي الشريف، شهدت محافظات الجمهورية احتفالات عارمة بإطلاق الألعاب النارية في الأجواء، وشهدت ساحات الإحتفال توافد وإقبال جماهيري كبير استعدادا للإحتفال الكبير يوم غد الإثنين.

وسير سلاح الجو المسير طائرة استطلاع مسيرة لتصوير العاصمة صنعاء من أجواء مرتفعة، أظهرت حجم الإستعداد الشعبي الغير مسبوق بالمناسبة العظيمة.

زخم جماهيري غير مسبوق

وشهد ميدان السبعين توافد جماهيري كبير من أبناء العاصمة صنعاء والمديريات التابعة لها، استعدادا للإحتفال المركزي في العاصمة صنعاء بالمولد النبوي الشريف يوم غد.

وستشهد يوم غد الإثنين محافظات الجمهورية إحتفالات مركزية صباحية ومسائية هي الأضخم على مستوى المنطقة والعالم إحتفالا بالمولد النبوي الشريف في مختلف الساحات التي حددتها اللجنة المنظمة للفعاليات.

وكان قد أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي -في كلمة تدشين فعاليات المولد 1443هـ- أن الشعب اليمني “سيتصدر بحضوره المهيب، والكبير إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب، وأكثر من أي شعبٍ آخر”.

استنفار غير مسبوق

وكانت قد أعلنت اللجان الأمنية في مختلف المحافظات استكمال الترتيبات الأمنية لتأمين جميع الاحتفالات في جميع الساحات والمحافظات، مؤكدةً جهوزيتها الكاملة لاستقبال ضيوف رسول الله الوافدة للساحات المحددة.

وأكدت الجهات الأمنية رفع ومضاعفة الجاهزية واليقظة ومستوى التنسيق بين الأجهزة والوحدات الأمنية لتأمين الحشود الجماهيرية والتهيئة لاستقبالهم بالتعاون مع اللجان المنظمة للفعاليات المركزية بالمناسبة العظيمة.

يشار إلى مشاركة نحو 50 ألف رجل أمن من كافة الوحدات العسكرية والأمنية لتأمين ساحات احتفال اليمن بالمولد النبوي الشريف في مختلف محافظات الجمهورية.