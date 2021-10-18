المشهد اليمني الأول

أحيا أبناء محافظة ذمار، اليوم الاثنين، ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم بمهرجان جماهيري حاشد بمدينة ذمار.

واكتظت ساحة حديقة هران بالحشود التي توافدت من كافة المديريات، فيما احتشد القطاع النسوي في ساحة جامعة ذمار للإحتفال بالمولد النبوي الشريف. ورددت الأهازيج والأناشيد ورفعت الشعارات المعبرة عن المناسبة في مشهد جسد ارتباط اليمنيين وحبهم لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم.

وعبر المشاركون عن الاعتزاز بإحياء ذكرى مولد رسول الإنسانية وهاديها وتمسكهم برسالته ونهجه القويم، مؤكدين أن الشعب اليمني كان ومازال وسيظل على عهده وولائه لله تعالى ولرسوله الكريم المبعوث رحمة للعالمين.

وعكس الاحتفال صمود وثبات الشعب اليمني في مواجهة التحديات والعدوان والحصار الغاشم المستمر منذ سبع سنوات.

من جانبه عبر محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي عن الشكر لأبناء المحافظة على الاحتشاد المشرف في الفعالية المركزية لإحياء ذكرى مولد الرسول الأعظم، مثمنا كافة الجهود المبذولة لإنجاحها. ونوه بالتفاعل والمشاركة المتميزة لكافة القطاعات الرسمية والإشرافية والمجتمعية في إقامة الأنشطة التحضيرية المتنوعة في مختلف المديريات.

وحث محافظ ذمار على العودة الصادقة إلى الله والتمسك بكتابه وسنة نبيه الكريم والاقتداء بنهجه لإصلاح واقع الأمة والمضي بثبات في طريق العزة والنصر.