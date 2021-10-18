المشهد اليمني الأول

شارك عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، أبناء محافظة المحويت اليوم الاثنين، في الاحتفال المركزي بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم.

وتقاطر أبناء مديريات المدينة والرجم والطويلة وشبام كوكبان منذ الصباح إلى ساحة الاحتفال بمديرية الرجم، في لوحة نادرة وغير مسبوقة لإحياء هذه المناسبة الدينية، والتعبير عن مكانة المصطفى عليه الصلاة والسلام في نفوسهم.

ورفع المشاركون في الاحتفال اللافتات والشعارات المعبرة عن الفرحة والبهجة بهذه المناسبة الدينية، مجددين تأكيدهم التمسك بنهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بسيرته النيرة. وأكد المحتفلون، أن أبناء المحويت سيظلون، متمسكين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وملتزمين بتطبيق سنته المطهرة ومنهجه القويم.

وأشاروا إلى أنه رغم التحديات التي تواجه الأمة وظروف العدوان والحصار على اليمن، فإن ذكرى المولد النبوي، تعتبر محطة إيمانية لاستلهام الدروس والعبر في تعزيز صمود وثبات الشعب اليمني والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

وشددوا على أهمية التحرك من واقع الهوية الإيمانية والأسس والمبادئ التي جاء بها المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته. ودعا أبناء المحويت، إلى مواصلة الصمود والثبات في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته حتى تحقيق النصر.

تخلل الاحتفال، قصيدة للشاعر حسين الشطبي وأوبريت عن عظمة المناسبة ومكانتها في نفوس اليمنيين، فيما استمعت الحشود في نهاية الاحتفال لخطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي الذي تم نقله مباشرة عبر الشاشات في مختلف الساحات.