المشهد اليمني الأول

شهدت ساحة ملعب الثورة بالعاصمة صنعاء عصر اليوم احتفالية نسائية حاشدة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

واكتظ ملعب الثورة بحرائر العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، ابتهاجاً بهذه المناسبة الدينية الجليلة، وتعبيراً عن الولاء والتمسك برسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء بسيرته ونهجه القويم.

ورفعت المشاركات اللافتات والشعارات المعبرة عن مدى ارتباط أهل اليمن بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام، الذين بعثه الله رحمة للعالمين وأنقذ البشرية وهداها إلى الصراط المستقيم.

وأكدت حرائر اليمن، المضي على نهج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والتحلي بأخلاقه وقيمه العظيمة وغرسها في نفوس الأجيال وترسيخ الارتباط الوثيق بخاتم الأنبياء والمرسلين.

واعتبرن الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية، محطة تعبوية وتربوية، للتزود بالمعاني والقيم التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واستلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة في تعزيز الصمود والثبات لمواجهة العدوان.

واستمعت المشاركات في ملعب الثورة بالاحتفالية في العاصمة صنعاء إلى خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.