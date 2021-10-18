المشهد اليمني الأول

شهدت المحافظات اليمنية، اليوم الإثنين، صباحا ومساءًا احتفاليات بحشود مليونية بذكرى المولد النبوي الشريف – على صاحبه وآله الصلاة وأزكى التسليم.

حيث اكتظت عشرات الساحات في العديد من المحافظات اليمنية بحشود جماهيرية غير مسبوقة، بداية من العاصمة صنعاء ومرورا بصعدة وحجة ومأرب وعمران والحديدة والبيضاء والمحويت وإنتهاء بالحديدة والضالع.

العاصمة صنعاء

شهدت العاصمة صنعاء، عصر اليوم الإثنين، احتفالية بحشود مليونية بذكرى المولد النبوي الشريف – على صاحبه وآله الصلاة وأزكى التسليم.

حيث اكتظ ميدان السبعين والشوارع المجاورة والمحيطة به بحشود جماهيرية غير مسبوقة، شكلت طوفانا بشريا، ورسمت لوحة إيمانية بديعة، عكست الروحانية التي يتحلى بها أبناء اليمن في حضرة رسول البشرية ومعلمها الأول محمد -صلى الله عليه وآله وسلم. وتوسطت الحشود الجماهيرية لوحات كُتب عليها أسم النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وعبارات “لبيك يا رسول الله”، وكذا عبارات الثناء التي قالها في أبناء اليمن، وما يتصفون به من حكمة وشجاعة ونصرة للحق.

وجسّدت الجماهير المليونية الهُوية الإيمانية للشعب اليمني، وتصدّره لشعوب العالم العربي والإسلامي في الابتهاج والاحتفاء بمولد سيّد المرسلين نبي الرحمة والإنسانية محمد بن عبدالله -صلى الله وآله وسلم. كما عبّرت عن الاعتزاز والفخر بإحياء مولد الرسول الأعظم، والارتباط والتمسك به، ونصرته، والسير على نهجه وسيرته في الصمود والثبات والتضحية في مواجهة أعداء الله والإسلام، والدفاع عن دين الحق والانتصار له.

وجدد المشاركون العهد والولاء لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من خلال الحضور المهيب, لإيصال رسالة قوية للعالم أجمع بتمسك اليمنيين بمنهج رسول الإنسانية ومنقذها، والتحلي بأخلاقه وقيمه ومبادئه السامية. وأكدوا أن أبناء اليمن يحتفلون بالمناسبة -بهذا الزخم الجماهيري الكبير- لأنهم أحفاد الأنصار الذين ناصروا رسول الله، وكانوا له السند والمدد.

حضور نسائي كبير

شهدت ساحة مدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء عصر اليوم احتفالية نسائية حاشدة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. واكتظ ملعب مدينة الثورة بحرائر العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، ابتهاجاً بهذه المناسبة الدينية الجليلة، وتعبيراً عن الولاء والتمسك برسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء بسيرته ونهجه القويم.

ورفعت المشاركات اللافتات والشعارات المعبرة عن مدى ارتباط أهل اليمن بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام، الذين بعثه الله رحمة للعالمين وأنقذ البشرية وهداها إلى الصراط المستقيم. وأكدت حرائر اليمن، المضي على نهج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والتحلي بأخلاقه وقيمه العظيمة وغرسها في نفوس الأجيال وترسيخ الارتباط الوثيق بخاتم الأنبياء والمرسلين.

محافظة مأرب

وشهدت مديرية حريب بيحان بمحافظة مأرب اليوم احتفالا جماهيريا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

حيث توافدت الحشود الجماهيرية من مختلف مديريات مأرب للمشاركة في الاحتفالية الأكبر في تاريخ المحافظة، تشرفا بإحياء مولد سيد المرسلين وتعظيما وإجلالا لمقامه الكريم. وعمت مظاهر الفرح والابتهاج ساحة الاحتفال التي تزينت باللون الأخضر واللوحات والشعارات المرحبة بالمولد النبوي، بزخم شعبي غير مسبوق.

وأكد المحتفلون أن الاحتفاء بالمولد النبوي مثل رسالة مهمة لأعداء الأمة العربية والإسلامية، بأن الشعب اليمني أصبح رقما صعبا والقوة التي ستواجه طواغيت العصر.

وباركوا الانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء مأرب الأحرار ضد قوى العدوان والارتزاق والتي تكللت بتحرير عدد من مديريات المحافظة.

كما أكدوا الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحرير كامل التراب الوطني من دنس الغزاة والمرتزقة.

محافظة صعدة

شهدت محافظة صعدة اليوم احتفالاً جماهيرياً كبيراً في ساحة الرسول الأعظم بمدينة صعدة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. واكتظت ساحة الاحتفال بالحشود الجماهيرية، التي رفعت اللافتات ورددت الشعارات المعبّرة عن الفرحة بذكرى ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً.

وعبرت الحشود الجماهيرية التي تقدمتها قيادة السلطة المحلية، عن الابتهاج بهذه المناسبة الدينية العظيمة وما تمثله من أهمية في قلوب ووجدان اليمنيين .. مشيرين إلى مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بميلاده، أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور ومن عبادة العبادة إلى عبادة رب العباد وحررت البشرية من الولاء والعمالة لقوى الظلم والإستكبار.

محافظة ذمار

وأحيا أبناء محافظة ذمار، اليوم الاثنين، ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم بمهرجان جماهيري حاشد بمدينة ذمار.

واكتظت ساحة حديقة هران بالحشود التي توافدت من كافة المديريات، فيما احتشد القطاع النسوي في ساحة جامعة ذمار. ورددت الأهازيج والأناشيد ورفعت الشعارات المعبرة عن المناسبة في مشهد جسد ارتباط اليمنيين وحبهم لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم.

وعبر المشاركون عن الاعتزاز بإحياء ذكرى مولد رسول الإنسانية وهاديها وتمسكهم برسالته ونهجه القويم، مؤكدين أن الشعب اليمني كان ومازال وسيظل على عهده وولائه لله تعالى ولرسوله الكريم المبعوث رحمة للعالمين. وعكس الاحتفال صمود وثبات الشعب اليمني في مواجهة التحديات والعدوان والحصار الغاشم المستمر منذ سبع سنوات.

من جانبه عبر محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي عن الشكر لأبناء المحافظة على الاحتشاد المشرف في الفعالية المركزية لإحياء ذكرى مولد الرسول الأعظم، مثمنا كافة الجهود المبذولة لإنجاحها. ونوه بالتفاعل والمشاركة المتميزة لكافة القطاعات الرسمية والإشرافية والمجتمعية في إقامة الأنشطة التحضيرية المتنوعة في مختلف المديريات.

محافظة المحويت

على ذات السياق، شارك عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، أبناء محافظة المحويت اليوم الاثنين، في الاحتفال المركزي بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم.

وتقاطر أبناء مديريات المدينة والرجم والطويلة وشبام كوكبان منذ الصباح إلى ساحة الاحتفال بمديرية الرجم، في لوحة نادرة وغير مسبوقة لإحياء هذه المناسبة الدينية، والتعبير عن مكانة المصطفى عليه الصلاة والسلام في نفوسهم.

ورفع المشاركون في الاحتفال اللافتات والشعارات المعبرة عن الفرحة والبهجة بهذه المناسبة الدينية، مجددين تأكيدهم التمسك بنهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بسيرته النيرة. وأكد المحتفلون، أن أبناء المحويت سيظلون، متمسكين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وملتزمين بتطبيق سنته المطهرة ومنهجه القويم.

محافظة البيضاء

كما احتفل أبناء محافظة البيضاء، اليوم، بالمولد النبوي الشريف، في ساحة الفعالية المركزية بمديرية السوادية التي اكتظت بالحشود الجماهيرية، الوافدة من مختلف عزل مديريات المحافظة. وحمَل المشاركون في الفعالية اللافتات والشعارات المعبِّرة عن الفرحة والبهجة بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد – صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي الفعالية، التي حضرها وزير العدل القاضي نبيل العزاني ونائب وزير الخدمة زايد الريامي ومحافظ أبين صالح الجنيدي وسقطرى هاشم السقطري وعدن طارق سلام، بارك وكيل أول محافظة البيضاء، حمود شثان، أبناء المحافظة بذكرى المولد النبوي.

وأشار إلى الارتباط الوثيق للشعب اليمني برسول الله. لافتا إلى تزامن الفعالية مع انتصارات الجيش واللجان الشعبية، التي تعتبر ثمرة من ثمار التمسك بهدي ومنهج الرسول الأعظم. ونوّه بأن الحضور المشرّف للاحتفال برسول الله رسالة لقوى العدوان والاستكبار بتمسّك الشعب اليمني بخاتم المرسلين والسير على نهجه القويم.

محافظة إب

كما شهدت ساحة الرسول الأعظم بمدينة يريم اليوم، الفعالية المركزية الثانية على مستوى محافظة إب لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ورفعت الحشود المتوافدة من مديريات يريم والسدة والنادرة والرضمة، الأعلام الخضراء والبيضاء والشعارات المعبّرة عن الفرح والابتهاج بذكرى مولد النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وعبرت جموع المشاركين عن الولاء لله ورسوله واﻹستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال حى تحقيق كامل النصر والثبات حتى تطهير البلاد من دنس قوى الغزو والاحتلال. واعتبرت احياء المناسبة بهذا الزخم الجماهيري يجسد محبة اليمنيين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته والسير على نهجه في جميع الظروف والأوقات.

احتشد أبناء محافظة حجة، اليوم، في ساحة الرسول الأعظم بمديرية عبس، لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف -على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم- في حشد جماهيري غير مسبوق في تاريخ المحافظة.

واكتظت الساحة بالحشود الجماهيرية، التي توافدت منذ صباح اليوم، رافعة اللافتات والشعارات المعبّرة عن الفرحة والبهجة بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، والسراج المنير، المصطفى محمد – صلى الله عليه وآله وسلم.

وبارك المحتشدون، بحضور وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة ومحافظ المحافظة هلال الصوفي ومساعد وزير الدفاع اللواء علي الكحلاني ونائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي وأمين عام محلي المحافظة إسماعيل المهيم ومشرف المحافظة نايف أبو خرفشة ورئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي، انتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين الصمود وجبهات العزة والكرامة.

محافظة عمران

احتفل أبناء محافظة عمران، اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف في حفل جماهيري حاشد، اكتظ به الإستاد الرياضي بمركز المحافظة. وتوافد أبناء المحافظة منذ صباح اليوم إلى ساحة الاحتفال، حاملين الشعارات واللافتات والأعلام والرايات الخضراء المعبرة عن الفرحة والبهجة بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم.

وحيا محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان الجماهير المحتشدة وأشار إلى أن اليمنيين، هم أول من احتفل برسول الله عندما استقبلوه مهاجراً من مكة إلى المدينة المنورة بالأناشيد التي ما تزال تردد حتى اليوم، وواصلوا مناصرته في الغزوات التي خاضها عليه الصلاة والسلام وحملوا على كاهلهم نشر دعوة الإسلام في أصقاع المعمورة.

وعبر عن الفخر والاعتزاز بما يتحلى به أبناء محافظة عمران من إيثار في الحضور إلى ساحة الاحتفال بهذا المناسبة وتجشم عناء السفر، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن استمرار العدوان منذ ما يقارب سبع سنوات.

محافظة تعز

وفي تعز، شارك عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ونائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي، أبناء محافظة تعز في الاحتفال الجماهيري الحاشد، لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتوافد أبناء مديريات تعز إلى ساحة الاحتفال بالمدينة الطبية بمنطقة الجند، للمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة الدينية الجليلة، والتعبير عن الولاء والحب للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.

وردد المشاركون الشعارات والهتافات المعبرة عن المكانة العظيمة لخاتم الأنبياء والمرسلين في النفوس وما تمثله هذه الذكرى من محطة مفصلية في تاريخ البشرية، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.

محافظة الحديدة

كما شهدت ساحة الرسول الأعظم بمدينة الحديدة، عصر اليوم، الفعالية المركزية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وفي مشهد إحتفالي بهيج وحشد جماهيري غير مسبوق، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور حسين مقبولي ووزيري الصحة الدكتور طه المتوكل والمياه والبيئة المهندس عبد الرقيب الشرماني والمحافظ محمد عياش قحيم، رفعت الحشود الجماهيرية، الأعلام الخضراء والبيضاء والشعارات المعبّرة عن الفرحة والبهجة بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين، محمد صل الله عليه وآله وسلم.

ورسمت الحشود الجماهيرية لوحة عظيمة جسدت كل معانى التلاحم والاصطفاف، والتمسك بمنهج رسول الله القدوة الحسنة، والاقتداء بسيرته، والاهتداء بهديه، عبرت عن الولاء لله ولرسوله ولأولي الأمر من أعلام الهدى واستمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان والجهوزية الكاملة لرفد الجبهات بالغالي والنفيس حتى تحقيق النصر.

وأكدوا بحضورهم الكبير ومشاركتهم الجماهيرية الواسعة أن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف ، بهذا الزخم الجماهيري غير المسبوق، رسالة بتمسك أبناء الشعب اليمني بنبيهم الكريم وسيرته النيّرة التي تمثل منهاج حياة للأمة.

محافظة شبوة

وفي شبوة شارك الآلاف من أبناء مديريات بيحان بالمحافظة، اليوم في الفعالية الجماهيرية الحاشدة احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف.

ورفعت الحشود الجماهيرية في الاحتفال بساحة مدينة بيحان، بحضور وزير الكهرباء والطاقة أحمد العليي وعضو مجلس الشورى أحمد الزبيري ومحافظي شبوة عوض محمد بن فريد العولقي ولحج أحمد جريب وحضرموت لقمان باراس والمهرة القعطبي علي الفرجي، الشعارات والأعلام الخضراء المعبرة عن مدى الارتباط بالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وحبهم له والاقتداء بسيرته العطرة.

وأكد المشاركون، التمسك بهدي خير البشرية محمد عليه الصلاة والسلام الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد .. معتبرين الاحتفال بهذه المناسبة، عادات وتقاليد متوارثة عبر الأجيال.

محافظة ريمة

كما شهدت محافظة ريمة، عصر اليوم، احتفالاً جماهيرياً حاشداً غير مسبوق بذكرى المولد النبوي الشريف – على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

ورفعت الحشود الجماهيرية المشاركة في الحفل، الذي حضره رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله ومحافظ المحافظة فارس الحباري ومشرف المحافظة زيد العزام، اللافتات والشعارات المعبّرة عن الفرحة والبهجة بهذه المناسبة الدينية.

وجددوا تأكيد التأسي بأخلاقه وصفاته قولا وعملا، ومواصلة الصمود والثبات في مواجهة العدوان ومرتزقته، ورفد الجبهات بالمزيد من المقاتلين، وتقديم قوافل الدعم لتعزيز الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين الصمود وجبهات العزة والكرامة.

محافظة الضالع

أقيمت بمدينة دمت في محافظة الضالع، اليوم فعالية مركزية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف -على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم. ورفع المشاركون في الفعالية الحاشدة، بحضور وزير السياحة أحمد الحسن الأمير ومحافظ الضالع محمد صالح الحدي، اللافتات، ورددوا الشعارات المعبّرة عن الحب والطاعة لله ورسوله محمد -صلى الله عليه وآله وسلم.

وعبروا الحاضرون عن فرحتهم وابتهاجهم بالمولد النبوي، مؤكدين تمسكهم بنهجه القويم والاقتداء بخلقه الكريم، والصمود والثبات في مواجهة العدوان ودعم الجبهات حتى تحقيق النصر.

تعليق عطوان

على سياق متصل، أشاد الكاتب العربي الفلسطيني الكبير عبدالباري عطوان باحتفالات الشعب اليمني بالمولد النبوي.

وقال عطوان في تغريدة له على “تويتر”: ما اجمل احتفالات اهلنا في اليمن بمناسبة عيد المولد النبوي الكريم على قدر الايمان المتجذر تأتي العزائم والابداع شكرًا من اعماق القلب.

ما اجمل احتفالات اهلنا في اليمن بمناسبة عيد المولد النبوي الكريم على قدر الايمان المتجذر تاتي العزائم والابداع شكرًا من اعماق القلب — عبد الباري عطوان (@abdelbariatwan) October 17, 2021

تفاعل اعلامي عربي ودولي

نقلت قنوات دولية وعربية فعاليات المولد النبوي الشريف في اليمن. وتفاعلت هذه القنوات مع الحدث العظيم بعضها في نقل مباشر واخرى خصصت حيزا من برامجها تناول الفعالية والحضور الجماهيري الكبير في ساحات الاحتفال وتفاعل اليمنين في صورة عظيمة ومثلى تؤكد ان الشعب اليمني عظيم وعصي على الانكسار.