المشهد اليمني الأول

على الهواء مباشرة.. مراسلة العربية تخرج عن صمتها وتفقد سيطرتها وتطرد صحفي حقوقي يمني بسبب هذه الإجابة (التفاصيل بالفيديو)

على الهواء مباشرة.. مراسلة العربية تخرج عن صمتها وتفقد سيطرتها وتطرد صحفي حقوقي يمني بسبب هذه الإجابة (التفاصيل بالفيديو)

طردت مذيعة العربية، المذيعة أسماء راجح من أصل يمني، مساء أمس الإثنين، على الهواء مباشرة صحفي حقوقي يمني تابع للمرتزقة.

كان ذلك بسبب إجابته الغير منطقية، لسؤال وجهته له، له علاقة بالإحتشاد اليمني الكبير في ميدان السبعين، وذلك إحتفالا بالمولد النبوي الشريف.