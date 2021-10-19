المشهد اليمني الأول

كشف معهد Responsible Statecraft الدولي عن خفايا دفاع إسرائيل عن ولي العهد محمد بن سلمان بعد تصاعد الانتقادات الأمريكية والدولية له على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي قبل ثلاثة أعوام.

وقال الباحث في المعهد جوناثان هوفمان إن شبكة العلاقات الإسرائيلية بذلت جهوداً كبيرة للدفاع عن بن سلمان في أعقاب مقتل خاشقجي، من ضمنهم جوش بلوك الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الضغط The Israel Project”.

وذكر المعهد أنه لطالما سعت إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر ودول أخرى إلى التأثير في سياسات واشنطن في المنطقة لصالح مصالحها الخاصة.

بالنسبة للدول العربية تركزت مصالحها منذ فترة طويلة على الحفاظ على السلطة المطلقة محليًا مع قمع الشارع، والتمسك بالوضع الجغرافي السياسي الإقليمي، وإبقاء الولايات المتحدة منخرطة بعمق في الشرق الأوسط باعتبارها الضامن الأمني ​​للنظام السائد الذي تستفيد منه.

بالنسبة لإسرائيل، بالإضافة إلى الحفاظ على الوضع الإقليمي الراهن، فهي تسعى حاليًا إلى “تطبيع” رفيع المستوى من أعلى إلى أسفل مع الدول العربية التي تهمش جزئيًا الرأي العام العربي ومحنة الفلسطينيين.

في اتفاقيات التطبيع هذه، التي تمت متابعتها أولاً في ظل إدارة ترامب والمشار إليها باسم اتفاقيات إبراهيم ، قد تستفيد إسرائيل أيضًا من التحوط الأمني ​​المتطور ضد خصم مشترك: إيران.

لا يوجد بلد أنجح من إسرائيل في بناء شبكة للتأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، مع تقارب المصالح السياسية للنخب في إسرائيل والعديد من الدول العربية، تضافرت جهود الكثير من جهود الضغط.

على الرغم من أن مصالحهم ليست متطابقة في جميع الأمور، إلا أن العديد من المستبدين العرب في الشرق الأوسط سعوا بشكل متزايد للاستفادة من عناصر مختلفة من شبكة إسرائيل المؤثرة في واشنطن.

يبدو أن هذه المساعي تؤتي ثمارها: على مدى السنوات العديدة الماضية، استخدم العديد من الأفراد والمنظمات الداعمة لمصالح إسرائيل نفوذهم لحماية هذه الحكومات من انتقادات حقوق الإنسان، والحفاظ على تدفق مبيعات الأسلحة من واشنطن، وشيطنة الخصوم المحليين والإقليميين.

على الرغم من أن اتفاقيات أبراهام التي ترعاها الولايات المتحدة تمثل ذروة مثل هذه الجهود، فإن هذه الجهود المنسقة للتأثير على السياسة الخارجية الأمريكية تسبق موجة “التطبيع” بين إسرائيل والبحرين والمغرب والإمارات والسودان. بل إن إسرائيل تحاول استمالة الدول التي لا تزال لا تعترف رسميًا بإسرائيل، ولا سيما المملكة العربية السعودية.

ليس من الصعب العثور على أمثلة على حملات التأثير الجديدة هذه. انخرطت الإمارات في التوعية وأقامت علاقات مع منظمات ومراكز أبحاث معروفة مرتبطة بشبكة إسرائيل مثل اللجنة اليهودية الأمريكية، ورابطة مكافحة التشهير، ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى وغيرها.

نالت قيادة دولة الإمارات الثناء من قبل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC) ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى “لالتزامها بمحاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله” و “التسامح” و “التعددية”.

في أغسطس / آب الماضي ، عقب توقيع اتفاقات أبراهام، أعرب كل من إيباك والسفير الإسرائيلي آنذاك رون ديرمر علانية عن دعمهما القوي لحصول الإمارات على الطائرات المقاتلة من طراز F-35 حيث خضعت صفقة الأسلحة للتدقيق في الكونجرس.

تم الكشف عن ذلك في وقت سابق هذا العام ان إسرائيل تخطط للضغط على الرئيس جو بايدن وليس للضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، ومصر بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

وبحسب ما ورد في سبتمبر / أيلول ، فعلوا ذلك بالضبط، محذرين الولايات المتحدة من الضغط بشدة على مصر والمملكة العربية السعودية والمجازفة بدفعهما إلى أحضان روسيا وإيران.

بالإضافة إلى ذلك في يونيو الماضي ، افتتحت اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC) مكتبًا رسميًا في أبو ظبي ، وخاطب وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد المنتدى العالمي الافتراضي للجنة اليهودية الأمريكية لعام 2021 ، حيث أعرب عن حماسه للمكتب الجديد.

بدأت الإمارات في تنمية العلاقات مع القادة اليهود البارزين والمسيحيين الإنجيليين داخل الولايات المتحدة. مثل هذه الجهود هي جزء من مشروع أوسع نطاقاً تتبعه هذه الحكومات للترويج لما يسمى ” الإسلام المعتدل ” (أي الإسلام الذي تسيطر عليه الدولة) لمناشدة الغرب وشيطنة المعارضة الداخلية.

في نوفمبر 2018 ، استضافت المملكة العربية السعودية وفداً من القادة الإنجيليين المسيحيين بقيادة جويل روزنبرغ (تم الترحيب بهم في الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق).

وفد مماثل ضم القس جوني مور (آنذاك الرئيس المشارك للمجلس الاستشاري الإنجيلية الرئيس دونالد ترامب) زار المملكة مرة أخرى في سبتمبر 2019. في يناير 2020.

كما ترأس الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الممولة سعوديًا ، محمد العيسى ، وفدًا من كبار العلماء المسلمين برفقة ممثلين عن اللجنة اليهودية الأمريكية في زيارة غير مسبوقة إلى موقع معسكر اعتقال أوشفيتز في بولندا.

في وقت سابق من هذا الشهر سافر مسؤولون من البحرين إلى مدينة نيويورك واستضافهم قادة الجالية اليهودية المحلية واجتمعوا مع مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى.

أثناء وجودهم في الولايات المتحدة، شجع هؤلاء المسؤولون الاستثمار والسياحة اليهودية في البحرين وأكدوا قلقهم المشترك بشأن التهديد الإقليمي الذي يُزعم أن إيران تشكله.

كما بذلت عناصر من الشبكة الإسرائيلية جهودًا كبيرة للدفاع عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

جوش بلوك الرئيس التنفيذي آنذاك لمجموعة الضغط مشروع إسرائيل ، على سبيل المثال ، انتقل إلى تويتر ووصف خاشقجي بأنه “حليف إرهابي إسلامي متطرف كان مقربًا من أسامة بن لادن وداعش وحماس وأراد إسقاط العائلة المالكة السعودية الحاكمة ، الذين تعارض الإرهابيين السنة ، الذين ترعاهم تركيا وقطر ، وكذلك الجيوش الإرهابية الشيعية وحلفاؤها“.

في غضون ذلك ، سعت إيباك إلى حماية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الرغم من قيادته في الانقلاب العسكري عام 2013 الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد والقمع الدموي الذي أعقب ذلك.

بالإضافة إلى التحذير من النقد المفرط لسجل السيسي في مجال حقوق الإنسان، أطلقت المنظمة حملة ضغط لمنع واشنطن من قطع المساعدات العسكرية للقاهرة بسبب الانقلاب.

في الخلاصة فقد سعى المستبدون العرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى تسخير قوة وتأثير شبكة إسرائيل في العاصمة من أجل المساعدة في ضمان سلطتهم المحلية ومواقفهم الإقليمية. يعد الوصول إلى هذه الشبكة القوية أمرًا مرغوبًا بشكل خاص حيث تواصل واشنطن مناقشة ما إذا كانت ستقلل من وجودها العسكري القيادي في المنطقة.