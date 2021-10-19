المشهد اليمني الأول

قالت مصادر طبية ومحلية، إن عشرات السكان في مديريات المنصورة والمعلا وخور مكسر بمدينة عدن، أصيبوا بحالات تسمم غذائي خلال الساعات الماضية، كما تحدثت مصادر طبية في الاثناء من مدينة المكلا عاصمة حضرموت الشرقية، عن اصابة عديد الاشخاص بتسمم غذائي مشابه من منتجات الالبان والزبادي.

وكانت مصادر اعلامية قد نشرت أمس عن تسمم العشرات في شبوة. ونقلت مصادر اعلامية إن أكثر من 14 حالة بينهم نساء وأطفال ومسنون، نقلوا إلى مستشفى خليج عدن الواقع في مديرية المعلا.

فيما استقبل مستوصف السلام بمديرية المنصورة شمالي المدينة حالات مماثلة أصيبت بإسهال وتقيؤ مع حمى خفيفة مصاحبة لما يعتقد انه تسمم غذائي بمنتجات البان وزبادي محلية الصنع.

وفي وقت سابق شكل مدير البريقة فهمان عطيري لجنة تحقيق عقب شكاوي قدمها عدد من السكان في المديرية إلى السلطة المحلية إثر حالات تسمم غذائي مفاجئة في المديرية الواقعة غربي مدينة عدن.

في السياق نقلت مصادر اعلامية في حضرموت عن مصدر طبي في مستوصف النور، بمدينة المكلا، ان المستشفى استقبل اليوم الثلاثاء 20 حالة تسمم غذائي مشابه.