المشهد اليمني الأول

أعلنت شركة النفط اليمنية لصنعاء، اليوم الثلاثاء، عن وصول السفينة فوس باور والتي تحمل كميات من مادة الديزل التابعة للقطاع الخاص.

وقال عصام المتوكل، الناطق باسم الشركة، في بيان، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي افرج عن سفينة الديزل “فوس باور” التابعة لأحد مصانع القطاع الخاص.

وأشار المتوكل ان تحالف العدوان لايزال يحتجز سفن الإستهلاك العام التي تحمل طابع إنساني وتخص أبناء الشعب مؤكدا أنها لاتزال محتجزة رغم حصولها على التصاريح الأممية.

وأدان المتوكل استمرار عمليات القرصنة التي يقوم بها تحالف العدوان ضد سفن المشتقات النفطية والتي لايزال يحتجز عددا منها أمام سواحل جيزان لافتا الى ان استمرار القرصنة على السفن جريمة تزيد من معاناة الشعب اليمني.