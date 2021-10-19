المشهد اليمني الأول

مأرب على صفيح ساخن.. بالخريطة مؤشرات قوية لإقتراب سقوط مأرب والسيطرة على مواقع جديدة واتفاقات قبلية جديدة لتسليم عدة مناطق دون قتال وانهيارات كبيرة بصفوف المرتزقة

مأرب على صفيح ساخن.. بالخريطة مؤشرات قوية لإقتراب سقوط مأرب والسيطرة على مواقع جديدة واتفاقات قبلية جديدة لتسليم عدة مناطق دون قتال وانهيارات كبيرة بصفوف المرتزقة (تفاصيل صادمة)

أفادت مصادر قبلية، من مأرب، اليوم الثلاثاء، عن تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية على مناطق ومواقع كانت بيد قوات مرتزقة العدوان.

وأكدت المصادر، سيطرة الجيش واللجان الشعبية على مواقع جديدة، كانت بقبضة قوات مرتزقة العدوان خلال الساعات الماضية في جبهة الجوبة.

كما أكدت، انهيارات كبيرة بصفوف قوات مرتزقة العدوان، خصوصا بعد نكبة العبدية، الجبهة التي تخلوا عن جنودهم فيها، وذلك خوفا من تكرار السيناريو حسب زعمهم.

وأضافت المصادر، عن دخول الجيش واللجان الشعبية، مناطق جديدة دون قتال، وذلك باتفاق سلام مع قبائل مأرب.

وكان الناشط الإعلامي، على النسي، نشر خريطة جديدة عن آخر مستجدات معركة مأرب، بين الجيش واللجان الشعبية وبلين مرتزقة العدوان.