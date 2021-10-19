المشهد اليمني الأول

تداولت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، صورة حاخام يهودي، وهو يتجول وحيداً، في العاصمة السعودية الرياض.

وعلق ناشطون يمنيون وعرب في مواقع التواصل الإجتماعي في تويتر عن صور الحاخام، تعاليق تحمل ردات فعل مختلفة.

حيث كانت ردات فعل البعض، سخط وغضب بسبب تجول المردخاي في عاصمة إسلامية، دون فعل رد من تلك الدولة.

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والبعض الآخر، غرد ساخراً بقوله، مردخان يزور أرحامه، وذلك بالإشارة الى أمراء آل سعود.

 

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