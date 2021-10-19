المشهد اليمني الأول

غضب شعبي عربي.. صور جديدة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وتشعل سخط وغضب الشعب العربي والإسلامي (تفاصيل ماحدث بالعاصمة)

غضب شعبي عربي.. صور جديدة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وتشعل سخط وغضب الشعب العربي والإسلامي (تفاصيل ماحدث بالعاصمة)

تداولت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، صورة لمردخاي يهودي، وهو يتجول وحيداً، في العاصمة السعودية الرياض.

وعلق ناشطون يمنيون وعرب في مواقع التواصل الإجتماعي في تويتر عن تلك الصور، تعاليق تحمل ردات فعل مختلفة.

حيث كانت ردات فعل البعض، سخط وغضب بسبب تجول المردخاي في عاصمة إسلامية، دون فعل رد من تلك الدولة.

FCFLVOoX0AIJW8H FCFLR9JXMAIkFHO FCFLQBQWYAYz80

والبعض الآخر، غرد ساخراً بقوله، مردخان يزور أرحامه، وذلك بالإشارة الى أمراء آل سعود.

 

 

المقال السابقمأرب على صفيح ساخن.. بالخريطة مؤشرات قوية لإقتراب سقوط مأرب والسيطرة على مواقع جديدة واتفاقات قبلية جديدة لتسليم عدة مناطق دون قتال وانهيارات كبيرة بصفوف المرتزقة (تفاصيل صادمة)
المقال التاليتعرض لأول مرة.. وهي الأولى من نوعها عملية لسلاح الجو المسير وسط العاصمة صنعاء (شاهد تفاصيل ماحدث)