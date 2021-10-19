المشهد اليمني الأول

غضب شعبي عربي.. صور جديدة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وتشعل سخط وغضب الشعب العربي والإسلامي (تفاصيل ماحدث بالعاصمة)

غضب شعبي عربي.. صور جديدة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وتشعل سخط وغضب الشعب العربي والإسلامي (تفاصيل ماحدث بالعاصمة)

تداولت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، صورة لمردخاي يهودي، وهو يتجول وحيداً، في العاصمة السعودية الرياض.

وعلق ناشطون يمنيون وعرب في مواقع التواصل الإجتماعي في تويتر عن تلك الصور، تعاليق تحمل ردات فعل مختلفة.

حيث كانت ردات فعل البعض، سخط وغضب بسبب تجول المردخاي في عاصمة إسلامية، دون فعل رد من تلك الدولة.

شالوم!!!!

يحيوننا من بلاد الحرمين

هم يلقون السام و ليس السلام منذ عهد النبوه!!

واليوم يعودون لاحياء أصول جدهم مردخاي بن إبراهام بن موشي …جد بن سليمان!!

مخطط صهــيوني مستمر منذ الانتداب البريطاني و نحن في غفله هائمون#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/l0l7EeNaty — قلم مريم (@mariamkalamm) October 19, 2021

والبعض الآخر، غرد ساخراً بقوله، مردخان يزور أرحامه، وذلك بالإشارة الى أمراء آل سعود.