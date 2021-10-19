المشهد اليمني الأول

نظم أبناء الجالية اليمنية في ولاية نيويورك الأمريكية، فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وألقيت بالمناسبة عدد من الكلمات عبرت عن مكانة وعظمة نبي الرحمة والإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم في نفوس اليمنيين.

وأشارت الكلمات إلى ارتباط أبناء اليمن أحفاد الأنصار بالرسول الأكرم وسيرته العطرة.. مؤكدين أن الأنصار هم من ناصروا الرسول الكريم وسيستمر أحفادهم في نصرته والاقتداء به والسير على نهجه القويم.

تخللت الفعالية فقرات إنشادية وموشحات دينية وقصائد شعرية معبرة عن المناسبة.

 

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