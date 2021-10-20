المشهد اليمني الأول

توجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالتحية والإكبار لما شاهده من الحشود المليونية في اليمن المحتفلة بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكداً أن ذلك الحضور هو حجة إلهية وإيمانية وأخلاقية على جميع المسلمين.

وفي كلمة له مساء اليوم الاثنين، قال السيد حسن نصـر الله: “الحضور الشعبي الجماهيري في اليمن حجة إلهية وايمانية على جميع مسلمي العالم الذين ينتمون إلى هذا النبي”. وعبر عن الاعتزاز والفخر “بالمواقف الكبيرة والشجاعة” التي أطلقها السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي خلال خطابه عصر اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وبارك السيد نـصر الله لجميع المسلمين في العالم ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، داعياً لمشاركة الجميع في الاحتفال الذي سيقيمه حزب الله بهذه المناسبة.

وفيما يخص أفغانستان وسوريا تقدّم السيد نصرالله بالتعازي في شهداء قندهار في أفغانستان الذين قتلهم داعش الممول خليجيا والذي تقف خلفه أمريكا. كما توجه إلى القيادة السورية والشعب السوري بالعزاء في شهادة الأسير المحرر مدحت الصالح الذي اغتاله العدو الإسرائيلي في الجولان.