المشهد اليمني الأول

إعلان حالة طوارئ اثر سقوط العديد من المواطنين والدفاع المدني يتدخل في اللحظات الأخيرة (تفاصيل ما حدث وسط العاصمة صنعاء)

إعلان حالة طوارئ اثر سقوط العديد من المواطنين والدفاع المدني يتدخل في اللحظات الأخيرة (تفاصيل ما حدث وسط العاصمة صنعاء)

أنقذ فريق الغوص والإنقاذ المائي بمصلحة الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، 3 مواطنين من خزان بنك اليمن الدولي أحياء بعد تعرضهم للاختناق أثناء قيامهم بطلاء الخزانات.

وذكرت مصلحة الدفاع المدني أن قيام الثلاثة المواطنين بطلاء الخزان أَدَّى إلى سقوطهم جميعاً فاقدي الوعي إلى قعر الخزان، قبل أن تتمكّنَ فِرَقُ الغوص والإنقاذ المائي من إنقاذهم من الموتِ المحقَّق، في اللحظات الأخيرة.

وحذرت مصلحة الدفاع المدني جميع المواطنين بعدم استخدام المواد الكيميائية أَو مادة التينار المستخدم في طلاء جدران المنازل في الأماكن المغلقة، وقد تتعرض حياتهم لخطر الموت من الاختناقات السامة.

وأعرب المواطنون عن شكرهم لفريق الإنقاذ لما قام به من عمل إنساني.