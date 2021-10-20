المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية من مأرب، عن اشتداد معارك شرسة بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان في جبهات مأرب.

وأكدت مصادر، احتدام معارك شرسة بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان في جبهة الجوبة جنوب مأرب.

وأضافت المصادر، أن الجيش واللجان الشعبية شنت هجوم واسع على مواقع مرتزقة العدوان في جبهة الجوبة جنوب مـأرب هجوم واسع، وصلت من خلاله الى قطع خط الجبل وانسحبت وهي تعتبر اول مره تصل خط الجبل.

وأفادت المصادر، أن القوة الصاروخية لجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ باليستي لأحد معسكرات قوات المرتزقة في مـأرب.

وأكدت، استهدفت صاروخية قوات الجيش واللجان الشعبية مخزن أسلحة لقوات المرتزقة في معسكر صحن الجن.

على ذات السياق، سقط عشرات المرتزقة بين قتلى وجرحى وآخرين أسرى بيد قوات الجيش واللجان الشعبية، وذلك خلال زحف فاشل للمرتزقة في الصفراء.