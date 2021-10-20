المشهد اليمني الأول

خطير جداً.. فيديو مسرب للحاكم الفعلي وهو يتحدث عن حل الجيش الوطني من عند المقدشي إلى الجندي للحد من النفوذ (تفاصيل صادمة)

خطير جداً.. فيديو مسرب للحاكم الفعلي وهو يتحدث عن حل الجيش الوطني من عند المقدشي إلى الجندي للحد من النفوذ (تفاصيل صادمة)

حصل المشهد اليمني الأول، على فيديو مسرب للحاكم الفعلي لمرتزقة العدوان وهو يتحدث عن حل مايسمى الجيش الوطني للمرتزقة.

ويظهر في الفيديو، السفير السعودي محمد آل جابر وهو يتحدث عن حل مايسمى بالجيش الوطني بداية من عند المقدشي إلى الجندي.

وحل الجيش الزطني التابع للمرتزقة، يأتي للحد من نفوذ ميليشيا حزب الإصلاح.