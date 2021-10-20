المشهد اليمني الأول

ضربة موجعة.. صاروخ باليستي يستهدف موقع عسكري في جيزان ويحصد العشرات بينهم ضباط بارزين وسعوديون يؤكدون

ضربة موجعة.. صاروخ باليستي يستهدف موقع عسكري في جيزان ويحصد العشرات بينهم ضباط بارزين وسعوديون يؤكدون

أفاد مواطنون سعوديون، عصر اليوم الأربعاء، عن سماع دوي انفجار في جنوب العمق السعودي.

وأكد المواطنون في تغريداتهم بتويتر، سماع دوي انفجار، اثر وصول صاروخ باليستي في جيزان جنوب المملكة.

وكان زعمت وسائل إعلام سعودية، تابعة لتحالف العدوان، عن اعتراض صاروخ باليستي في جيزان، أطلق من الأراضي اليمنية.

على ذات السياق، تحدث ناشطون سعوديون عن مقتل 18 ضباطا وجنديا من “الجيش السعودي”، وإصابة 20 آخرين، وذلك في القصف الصاروخي الباليستي الذي استهدف جيزان جنوبي السعودية.

وجسب المصادر، قتل ستة ضباط سعوديين و12 جندي واصابة أكثر من 20 اخرين، الأربعاء، في الهجوم الصاروخي استهدف معسكر قوة جازان في أبوعربش جنوبي السعودية.

وتداول ناشطون أسماء الضحايا وصورهم كالتالي:

-المقدم : عبدالله ناصر الوهيبي

-النقيب: فيصل فهد العجيان

-النقيب: عبدالله عليان مطرب السليمي الحربي

-الملازم1: ناصر عويض الذيابي العتيبي

-وكيل رقيب: الحسن محمد عتودي