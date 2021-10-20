المشهد اليمني الأول

تفقد محافظ مأرب علي محمد طعيمان، اليوم الأربعاء، أحوال أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهة الجوبة.

واستمع المحافظ طعيمان ومعه وكيل المحافظة سعيد بحيبح، إلى إيضاح حول الانتصارات التي يحققها المرابطين على قوى العدوان ومرتزقته. وعبر المحافظ، عن الفخر والاعتزاز بتضحيات وبسالة الجيش واللجان الشعبية وإلى جانبهم أبناء مأرب الأحرار، الذين يجسدون معاني الولاء والانتماء للوطن.

وأشاد بالانتصارات الكبيرة التي حققها المرابطين في جبهات الشرف والبطولة.. مؤكدا أهمية استمرار الصمود والثبات حتى تحرير المحافظة من قوى العدوان. فيما أكد أبطال الجيش واللجان الشعبية، العهد بالمضي قدما حتى استكمال تحرير كامل تراب الوطن من الغزاة والمحتلين.

وكان المحافظ طعيمان والوكيل بحيبح وعدد من القيادات العسكرية والمشايخ، قد زاروا عدد من المناطق في مديرية الجوبة، واطلعوا على الأوضاع فيها وحالة الأمن والاستقرار.