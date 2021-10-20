المشهد اليمني الأول

السعودية تعترف بالحوثي كحاكم فعلي وتخون هادي.. اعتراف رسمي غبر مباشر بالهزيمة وطي مرحلة هادي والاخوان المهزومين والانتقال الى مرحلة القوات المناطقية والطائفية الزيدية كجار للسعودية للولوج الى مرحلة التقسيم (تفاصيل مرعبة ومأساوية)

“خاص”

خارطة طريق صهيونية بلسان سعودي

اليوم تم تسريب فيديو للحاكم الفعلي في المحافظات المُحتلة اليمنية السفير السعودي آل الجابر ا والمُتضمن توصيات اربع وهي:

اولاً

حل مااسماه بالجيش الوطني من وزير الدفاع الخائن المقدشي الى اخر جندي مرتزق تخرج حديثا من معسكرات الارتزاق وبرر آل الجابر ذلك بان 70 % من هذا الجيش جالس بالبيوت و30% منه في الجبهات حسب افادة الخائن المقدشي للحاكم آل الجابر الذي اوضح لمن كانوا معه في مقطع الفيديو بان كلام الخائن المقدشي خطأ وصحح ذلك بان ال 70% ليسوا بالبيوت بل انضموا للقتال مع انصار الله ويستلموا رواتب مما اسماها بالشرعية.

ثانيا

الحد من وجود حزب الاصلاح” فرع الاخوان باليمن” مما اسماه بالجيش الوطني و حكومة الشرعية.

ثالثا

احتواء حزب المؤتمر الشعبي العام واعادته للواجهه وبخطاب طائفي زيدي وتمكينه من احتلال ما اسماها الهضبة والتي تشمل تعز وصنعاء وحجة وصعدة فهم جيران السعودية من المذهب الزيدي الكريم حسب تعبير الحاكم آل الجابر .

رابعاً

توجيه مااسماها الحاكم آل الجابر بالقوات من خارج الشرعية لاحتلال صنعاء في اسبوع واحد، واضاف آل الجابر بان هذة القوات سيطرت على محافظات الجنوب وبامكانيات قليلة ورفعت الرأس وبدعم اقل من تحالف العدوان وهو بذلك يقصد قوات النخب العنصرية المناطقية التابعة للمجلس الانتقالي بالجنوب وقوات طارق عفاش في الخوخة وباب المندب.

انتهاء مهام هادي والاخوان

ماتحدث به الحاكم الفعلي والمندوب السامي للصهيونية العالمية السفير السعودي باليمن محمد آل الجابر هو عبارة عن خارطة طريق للمشروع الصهيوني باليمن بعد هزيمة جيش هادي والاخوان والتكفير في البيضاء والجوف و مأرب بالانتقال الى الخطة “ب” وبقوات مناطقية عنصرية من تعز والجنوب وقوات طائفية زيدية بمؤتمر عائلة عفاش لأستمرار العدوان على اليمن بخطاب متجدد في المرحلة القادمة.

وتثبيت سيطرة القوات العنصرية المناطقية الطائفية الزيدية العفاشية في المحافظات الجنوبية وتعز الغربية والمخا والخوخة وباب المندب وجزيرة سقطرى كأمر واقع بعد دفن ورقة شرعية اليمن الجديد شرعية هادي الخائن والاخوان الخوان تمهيدا للتقسيم بهذة القوات والتي اسماها ال الجابر بالقوات خارج الشرعية.

ومن جهة اخرى يراد لهذه القوات ان تحقق كانتون طائفي لمؤتمر عاىلة عفاش يكون جار زيدي عفاشي كريم للسعودية تماما كما كان عفاش كريما مع السعودي باتفاقية جدة 2000م والتنازل نهائيا عن الاراضي اليمنية جيزان وعسير ونجران

مابعد مرحلة هادي والاخوان

كانوا قبل 11 فبراير 2011م في مرحلة الجمهورية العفاشية الاخوانية، ومابعد الغدر بثورة شباب 11 فبراير اصبحو في جمهورية اليمن الفيدرالي الاتحادي اليمن الجديد بهادي والاخوان علي محسن والزنداني واثناء العدوان تم صناعة قوات عنصرية مناطقية عفاشيةزيدية في مناطق جغرافية وانهزمت قوات الاخوان وهادي والتكفير في الجوف ومارب والبيضاء.

وحان موعد التخلص من القوى الانهزامية وطي مرحلة اليمن الجديد حق هادي والاخوان والانتقال الى مرحلة التمزيق بالقوي المناطقية الجنوبية و العفاشية الشمالية بانتظار حدث ما دولي يسمح بتغيير الخارطة السياسية الديمغرافية باليمن يضمن الجار الزيدي العفاشي الكريم للسعودي وسينقلب السحر على الساحر .

الاخوان يلدغون من اجحار الاعداء

اليوم وعلنا الحاكم الصهيوني وبلسان سعودي يدعو للتخلص من فرع اخوان اليمن لصالح العفاشية الزيدية كما تم التخلص من فرع اخوان مصر لصالح السيسي كما التخلص من اخوان تونس لمصلحة قيس سعيد بعد ان فعل مافعل الاخوان من تفكيك الجيوش والنسيج الاجتماعي وبعقيدة التكفير الوهابية القطبية كادوات رخيصة للاعداء ومابعد ذلك سيتم تدويرهم الى جبال طورا بورا لاحقا وبمسمى المراجعات الفكرية مع طالبان افغانستان.

وهم بالواقع والحقيقة ومن القرن العشرين الى القرن الواحد والعشرين ارخص الادوات بايدي الصهيونية العالمية وبعقيدة التكفير وهم بذلك يلدغون من نفس الاجحار وبكل تلذذ وادمان من جحر بريطانيا الاستعمار الى جحر تركيا ارودغان مروراً بامريكا اوباما وكلينتون الى جحر السعودية واجحار قطر والامارات.

والصراخ والقول بالتحالف الغادر انهم يلدغون وبكل تلذذ وادمان وقد نسمع اصوات من الاخوان تنادي بدخول طائرات البيرقدار الصهيونية الى العدوان على اليمن وبقوات برية تركية والتركي لا ولن يغامر بذلك فمسرح مذبح اناضول الزمان والمكان بالانتظار والمستقبل السياسي للخليفة الغير منتظر اردوغان في كان واختها توكل كرمان.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

١٤ربيع الاول ١٤٤٣هجرية

20 اكتوبر 2021م