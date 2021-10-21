المشهد اليمني الأول

وردنا الآن من مأرب.. إصابة قيادي بارز لحكومة المرتزقة في الضربة الصاروخية وإتهامات توجه الى اللواء بحيبح

وردنا الآن من مأرب.. إصابة قيادي بارز لحكومة المرتزقة في الضربة الصاروخية وإتهامات توجه الى اللواء بحيبح

أفادت مصادر قبلية في مأرب، عن إصابة قيادي بارز في حكومة المرتزق في الإستهداف الصاروخي لمعسكر صحن الجن.

وأكدت المصادر، إصابة العميد المرتزق ذياب القبلي نمران، عصر اليوم، اثر الضربة الصاروخية على معسكر صجن الجن.

ووجه العديد من المرتزقة، اتهامات إصابة العميد ذياب القبلي، اللواء المرتزق مفرح بحيبح، بزعم كونه المستفيد من ذلك.

وأضافت المصادر، أن مقرب من العميد المرتزق ذياب، الذي اصيب، قال انه سمعه اثناء اصابته يقول فعلها.. وأشار الى بحيبح، قائلا مفرح لا يعرف المكان سواه.

والعميد المرتزق ذياب، هو القيادي البديل لجبهة الجوبة لصفوف حكومة المرتزقة، والذي تم وضعه في الآونة الأخيرة بدلا عن اللواء المرتزق مفرح بحيبح.

وكان أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبي، يوم أمس الأربعاء، صاروخ باليستي، استهدفت به مخزن أسلحة في معسكر صحن الجن.