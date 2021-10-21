المشهد اليمني الأول

يواصلُ تحالفُ العدوان الأمريكي السعوديّ نهبَ الثروات النفطية اليمنية في ظل فرضه حصاراً خانقاً على ملايين اليمنيين وشنه حرباً اقتصادية تجويعية.

وأفَاد مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن للمسيرة بعملية نهب جديدة للنفط اليمني تصل قيمتها إلى أكثر من 100 مليار ريال يمني.

وأوضح المصدر أن الناقلة seascout وصلت إلى ميناء بير علي في محافظة شبوة لنهب 950 ألف برميل من النفط الخام.

وبيّن المصدر أن الناقلة SEASCOUT تستعد لنهب ما يقارب 105 آلاف طن من النفط الخام والتي توازي مبلغ 82 مليون دولار أي ما يعادل 104 مليارات ريال.

وتأتي عمليات النهب في ظل استمرار العدوان في حصار اليمنيين وخلق الأزمات النفطية، وتصعيد سياسة التجويع.