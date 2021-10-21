المشهد اليمني الأول

كشفت إحصائية جديدة لهيئة الإحصاء التركي تسجيل الجنسية اليمنية الترتيب العاشر عالميا والثالث عربيا في شراء العقارات في تركيا.

وبحسب الإحصائية اشترى اليمنيون(قيادات حزب الإصلاح) في تركيا خلال الفترة يناير -سبتمبر 2021م، 949 عقار بينها 139 عقار خلال شهر سبتمبر مع اشتداد المواجهات في مأرب المعقل الأخير لحزب الإصلاح.

وارتفعت وتيرة شراء اليمنيين للعقارات منذ الخلاف السعودي القطري ففي حين سجلت 391 عقار في 2017 وصلت إلى 851 عقار في 2018 كما وصلت ذروتها إلى 1564 عقار خلال العام 2019م

ومنذ 2015 بلغ إجمالي عدد العقارات التي شراءها من قبل اليمنيين 5390 عقار بقيمة مليار و347 مليون و500 ألف دولار، باعتبار أن متوسط قيمة العقار 250 ألف دولار، وهذا المبلغ يكفي لاستقرار العملة اليمنية المنهارة باستمرار في مناطق سيطرة الشرعية لمدة أكثر من عام.