المشهد اليمني الأول

وردنا الان.. 35 سعوديا بينهم ضباط وطيارين بهجوم صاروخي لقوات صنعاء هو الأول من نوعه “تفاصيل صادمة”

نفذت القوة الصاروخيةعملية نوعية استهدفت معسكر قوات الواجب بجيزان يوم أمس الأربعاء بخمسة صواريخ باليستية

وأعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن تنفيذ القوة الصاروخية عملية نوعية استهدفت معسكر قوات الواجب بجيزان يوم أمس الأربعاء بخمسة صواريخ باليستية استهدفت مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض طائرات الأباتشي وكانت الإصابات دقيقة

وأكد العميد سريع أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 35 سعوديا بينهم ضباط وطيارين للطائرات الأباتشي بحسب المعلومات الاستخباراتية

وأضاف سريع “يأتي هذا في سياق الرد على جرائم العدوان وغاراته المتواصلة وحصاره الظالم على بلدنا وكلما استمر في تصعيده الجوي وتمادى في غيه وبغيه وحصاره فإن النتائج عليه وخيمة وضرباتنا ستكون مؤلمة وموجعة وواسعة إن شاء الله