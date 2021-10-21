المشهد اليمني الأول
ضربة موجعة وفاجعة كبرى.. 5 صواريخ باليستية تستهدف معسكر سعودي هام وتودي بحياة 35 سعودي بينهم ضباط بارزين وطيارين (بالأسماء والصور)
ضربة موجعة وفاجعة كبرى.. 5 صواريخ باليستية تستهدف معسكر سعودي هام وتودي بحياة 35 سعودي بينهم ضباط بارزين وطيارين (بالأسماء والصور)
أفاد مواطنون سعوديون، عصر اليوم الأربعاء، عن سماع دوي انفجار في جنوب العمق السعودي. وأكد المواطنون في تغريداتهم بتويتر، سماع دوي انفجار، اثر وصول صاروخ باليستي في جيزان جنوب المملكة.
وكان زعمت وسائل إعلام سعودية، تابعة لتحالف العدوان، عن اعتراض صاروخ باليستي في جيزان، أطلق من الأراضي اليمنية.
على ذات السياق، تحدث ناشطون سعوديون عن مقتل 18 ضباطا وجنديا من “الجيش السعودي”، وإصابة 20 آخرين، وذلك في القصف الصاروخي الباليستي الذي استهدف جيزان جنوبي السعودية.
وجسب المصادر، قتل ستة ضباط سعوديين و12 جندي واصابة أكثر من 20 اخرين، الأربعاء، في الهجوم الصاروخي استهدف معسكر قوة جازان في أبو عربش جنوبي السعودية.
وتداول ناشطون أسماء الضحايا وصورهم كالتالي:
-المقدم : عبدالله ناصر الوهيبي
-النقيب: فيصل فهد العجيان
-النقيب: عبدالله عليان مطرب السليمي الحربي
-الملازم1: ناصر عويض الذيابي العتيبي
-وكيل رقيب: الحسن محمد عتودي
وأعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن تنفيذ القوة الصاروخية عملية نوعية استهدفت معسكر قوات الواجب بجيزان يوم أمس الأربعاء بخمسة صواريخ باليستية استهدفت مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض طائرات الأباتشي وكانت الإصابات دقيقة.
وأكد العميد سريع أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 35 سعوديا بينهم ضباط وطيارين للطائرات الأباتشي بحسب المعلومات الاستخباراتية.
وأضاف سريع “يأتي هذا في سياق الرد على جرائم العدوان وغاراته المتواصلة وحصاره الظالم على بلدنا وكلما استمر في تصعيده الجوي وتمادى في غيه وبغيه وحصاره فإن النتائج عليه وخيمة وضرباتنا ستكون مؤلمة وموجعة وواسعة إن شاء الله.