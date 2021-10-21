المشهد اليمني الأول

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات على العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بست غارات مخزن أدوية في منطقة سعوان بمديرية شعوب كما استهدف العدوان هيئة كهرباء ومياه الريف بمديرية الثورة بصنعاء بـ4 غارات واستهدف دائرة الاشغال بغارة جوية وغارة على مديرية بني الحارث.

واستشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين، اليوم الخميس، في غارات جوية لطيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على منطقة سعوان بالعاصمة صنعاء.

وأدان المصدر الجريمة البشعة التي استهدفت منطقة آهلة بالسكان وسط العاصمة صنعاء.. مؤكدا أن صمت الأمم المتحدة هو من شجع دول العدوان على التمادي في استهداف المدنيين.

وكان علق رئيس الوفد الوطني، الناطق الرسمي لأنصار الله، الإستاذ محمد عبد السلام، على قصف التحالف اليوم.

وقال عبد السلام في حسابة بتويتر، رصدها المشهد اليمني الأول، أن قصف مخزن أدوية ومنشآت مدنية أخرى في صنعاء تم تحت غطاء بيان مجلس الأمن المنحاز كليا لقوى العدوان.

وأضاف عبد السلام، ولسوء حظها تنتفخ السعودية بمثل تلك البيانات الهزيلة، وبدلا من إيقاف العدوان والحصار تذهب نحو التصعيد دون أن تحسب عواقب حماقتها.