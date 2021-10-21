المشهد اليمني الأول

أصدر البنك المركزي اليمني اليوم الخميس، بيان جديد، يوجّه فيه بنك اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي بوقف التعامل بعملة الدولار “الفئة الزرقاء”.

وأوضح البنك المركزي، عملة الدولار “الفئة الزرقاء سواء بالسحب أو الإيداع وحصر التعامل بالدولار الأبيض طبعة 2003 و2006 حتى إشعار آخر.

وأضاف البنك المركزي، عدم تنفيذ أي عملية شراء أو بيع للعملات الأجنبية مع شركات ومنشآت الصرافة أو البنوك الأخرى مقابل الريال أو أي عملة أجنبية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء إلا بعد التنسيق مع لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي.

وحذر البنك المركزي من أي مخالفات، يوقع المخالف تحت طائلة غرامات، الفقرتين(1، 2)، من التعميم رقم (3500)، وتحت طائلة عقوبات المادة (74) و(148) من قانون الجرائم والعقوبات الخاصمة بقوانين البينك.