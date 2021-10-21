المشهد اليمني الأول

تمكنت شرطة محافظة إب من ضبط مطلوب للأمن والعدالة، ارتكب جريمتي قتل خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت الشرطة أنها تمكنت في عملية امنية بقيادة مدير أمن مديرية المشنة من القاء القبض على المدعو فضل محمد امين السعيدي -21عاما-.

موضحة أن المتهم المضبوط قام في تاريخ 17 أكتوبر الجاري، بإطلاق النار على المجني عليها اميرة احمد منصور في قرية الجبانة بمديرية المخادر، واصابتها بطلقتين أدت الى مقتلها.

ثم لاذ بالفرار ليرتكب جريمة أخرى بعد ثلاثة أيام حيث قام بقتل المجني عليه عامر محمد عبدالله عامر في نفس المديرية، وكان المجني عليه يعمل حارسا في معرض بيع سيارات (معرض عارف عامر ) وجاء اليه المتهم في تاريخ 20 أكتوبر الجاري، وطلب منه تسليمه مفتاح إحدى السيارات بالقوة من داخل المعرض، وعند رفض المجني عليه تسليمه المفتاح، اقدم على اطلاق النار عليه وقتله، ثم لاذ بالفرار.

وذكرت الشرطة أنه من خلال المتابعة الأمنية والتنسيق بين شرطة مديريتي المشنة والمخادر تم تحديد المكان الذي اختبأ فيه المتهم في قرية رعيان بمديرية جبلة، والقاء القبض عليه، وإحالته للتحقيقات. وأشارت شرطة المحافظة إلى أن المتهم من العناصر الاجرامية المطلوبة للأمن والعدالة.

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وزارة الداخلية

الإعلام الأمني اليمني

15ربيع الأول 1443 هـ‍