المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية من مأرب، اليوم الجمعة، عن محاولة اغتيال قيادي بارز في صفوف مرتزقة العدوان.

وأكدت المصادر، محاولة اغتيال الشيخ منصور بن صالح الصيادي رئيس فرع المؤتمر بمأرب التابع لفرع عفاش.

وأضافت المصادر، أن ذلك تم بإنفجار عبوه ناسفه، استهدفت سيارة الشيخ منصور بن صالح الصيادي رئيس فرع المؤتمر بمأرب، وقتل اثنين من ابناء عمه وجرح احد اولاد منصور بن صالح.

وأشارت المصادر، الى أن اصابع الاتهام تشير الى الشيخ عبد الواحد القبلي نمران رئيس فرع المؤتمر بمحافظة مأرب فرع الفار هادي.

يشار الى احتدام معارك شديدة في جبهات جنوب مأرب، بين الجيش واللجان الشعبية وبين مرتزقة العدوان.