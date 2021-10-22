المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر، قبلية في مأرب، اليوم الجمعة، عن احتدام معارك عنيفة بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان في جبهة الجوبة جنوب مأرب.

وأكدت المصادر، سيطرة الجيش واللجان الشعبية على معسكر اللواء مفرح بحيبح 26، القائد السابق لجبهة الجوبة بمـأرب.

وأضافت المصادر، إنهيارات كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان، اثر التقدم الكبير للجيش واللجان الشعبية في جبهات جنوب مـأرب.

وتناول ناشطون من مـأرب، فيديو للجيش واللجان الشعبية وهي بالمعسكر الجديد الذي تم تحريره من قبضة المرتزقة.

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على ذات السياق، أفادت مصادر قبلية، عن محاولة اغتيال قيادي بارز في صفوف مرتزقة العدوان.

وأكدت المصادر، محاولة اغتيال الشيخ منصور بن صالح الصيادي رئيس فرع المؤتمر بمأرب التابع لفرع عفاش.

وأضافت المصادر، أن ذلك تم بإنفجار عبوه ناسفه، استهدفت سيارة الشيخ منصور بن صالح الصيادي رئيس فرع المؤتمر بمـأرب، وقتل اثنين من ابناء عمه وجرح احد اولاد منصور بن صالح.

وأشارت المصادر، الى أن اصابع الاتهام تشير الى الشيخ عبد الواحد القبلي نمران رئيس فرع المؤتمر بمحافظة مـأرب فرع الفار هادي.