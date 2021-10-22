المشهد اليمني الأول

معارك مأرب وبالفيديو.. السيطرة على معسكر جديد بيد الجيش واللجان الشعبية ومصرع قيادي بارز في صفوف الشرعية وانهيارات كبيرة (التفاصيل بالفيديو

معارك مأرب وبالفيديو.. السيطرة على معسكر جديد بيد الجيش واللجان الشعبية ومصرع قيادي بارز في صفوف الشرعية وانهيارات كبيرة (التفاصيل بالفيديو)

أفادت مصادر، قبلية، اليوم الجمعة، عن احتدام معارك عنيفة بين الجيش واللجا الشعبية ومرتزقة العدوان في جبهة الجوبة بمأرب. والسيطرة على معسكر جديد كان بقبضة مرتزقة العدوان.

وأكدت المصادر، سيطرة الجيش واللجان الشعبية على معسكر اللواء مفرح بحيبح 26، القائد السابق لجبهة الجوبة بمأرب.

وأضافت المصادر، إنهيارات كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان، اثر التقدم الكبير للجيش واللجان الشعبية في جبهات جنوب مأرب.

وتناول ناشطون من مأرب، فيديو للجيش واللجان الشعبية وهي بالمعسكر الجديد الذي تم تحريره من قبضة المرتزقة.

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على ذات السياق، أفادت مصادر قبلية، عن مصرع قيادي بارز في صفوف مرتزقة العدوان.

وأضافت المصادر، عن إنفجار عبوه ناسفه، استهدفت سيارة الشيخ منصور بن صالح الصيادي رئيس فرع المؤتمر بمأرب، وقتل اثنين من ابناء عمه وجرح احد اولاد منصور بن صالح.

وأشارت المصادر، الى أن اصابع الاتهام تشير الى الشيخ عبد الواحد القبلي نمران رئيس فرع المؤتمر بمحافظة مأرب فرع الفار هادي.

يشار الى احتدام معارك شديدة في جبهات جنوب مأرب، بين الجيش واللجان الشعبية وبين مرتزقة العدوان.