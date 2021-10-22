المشهد اليمني الأول

تفاصيل كاملة لم حدث في مأرب اليوم.. جبهة جديدة تكتمل مسار التحرير واحتدام معارك عنيفة ومواقع استراتيجة جديدة للجيش واللجان الشعبية واتفاقيات قبلية لمناطق جديدة وانهيارات كبيرة بصفوف المرتزقة (تفاصيل نارية)

أفادت مصادر قبلية من مأرب، اليوم الجمعة، عن احتدام معارك عنيفة بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان، في جبهة الجوبة جنوب مأرب.

وأضافت المصادر، تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية في جبهات جنوب مأرب، وتحرير أراضي ومعسكرات جديدة، بينها مواقع استراتيجية كانت بقبضة قوات مرتزقة العدوان خلال الأيام الماضية.

وأضافت، عن إنهيارات كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان، اثر التقدم الكبير للجيش واللجان الشعبية في جبهات جنوب مأرب.

وحسب المصادر، فرضت قوات الجيش واللجان الشعبية مسنودة برجال من قبائل مأرب السيطرة الكاملة على منطقة نجا الاستراتيجية في مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب، وفقا لمصادر عسكرية من الطرفين.

وتقع منطقة نجا على حدود مركز مديرية الجوبة آخر المديريات التي تفصل صنعاء على مدينة مأرب والتي سبق أن سيطرت على معظم المناطق الاستراتيجية فيها.

كما تكمن أهمية السيطرة على المنطقة بكونها تشرف على الخط الرئيسي والوحيد لمديرية جبل مراد، وهو ما مكن صنعاء تطويق المديرية، على غرار ما حدث لمديرية العبدية.

كما أكدت، سيطرة الجيش واللجان الشعبية على معسكر اللواء مفرح بحيبح 26، القيادي السابق لجبهة الجوبة بصفوف مرتزقة العدوان.

اتفاقيات قبلية

على ذات السياق، أفادت مصادر قبلية في مـأرب، على اتفاقيات جديدة للجيش واللجان الشعبية مع قبائل في مأرب، تسببت بإحراز تقدم كبير في الجوبة.

الإتفاقيات تضمنت دخول مناطق جديدة لسلطة الجيش واللجان الشعبية سلميا دون قتال، وذلك بتجنيبها المواجهات مع الجيش واللجان الشعبية.

محاولة اغتيال رئيس فرع المؤتمر

وكان أفادت مصادر قبلية اليوم، عن نجاة الشيخ منصور بن صالح الصيادي، وذلك بإنفجار عبوه ناسفه استهدفت سيارته.

حيث انفجرت العبوة بسيارته، ونتج عنها مصرع اثنين وجرح اخرين بعضهم في حاله حرجه.

وأضافت المصادر، أن أصابع الاتهام تشير الى الشيخ عبد الواحد القبلي نمران، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة مـأرب فرع الفار هادي.

يشار الى استمرار المعارك، بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان على مستوى جبهات مأرب، في تقدم كبير للجيش واللجان تجاه مدينة مـأرب، بغية إكمال تحرير المحافظة من تحالف العدوان ومرتزقته.