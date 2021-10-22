المشهد اليمني الأول

قال المدعي العام الاتحادي إن الشرطة الألمانية اعتقلت الأربعاء الماضي جنديين سابقين في اتهامات تتعلق بالإرهاب لمحاولتهما تشكيل مجموعة مرتزقة تضم 150 عضوا للقتال في اليمن.

وقامت الشرطة بتفتيش شقتيهما في ميونيخ وحي كالف قرب مدينة شتوتجارت ومواقع أخرى. وأفاد بيان المدعي العام بأن المتهمين، اللذين عرفا باسمي أرند-أدولف جي. وأخيم إيه. وفقا لقواعد الخصوصية، قررا في أوائل 2021 تشكيل وحدة شبه عسكرية من أفراد سابقين بالجيش والشرطة الألمانيين.

وأضاف أنهما كانا على اتصال مع سبعة أشخاص على الأقل بهدف التجنيد والاتصال بالسعودية لتمويل المجموعة. وتابع البيان أن هدفهما الرئيسي كان أن يحصل كل مرتزق على 40 ألف يورو (46500 ألف دولار) شهريا.

وكانت النائبة في البرلمان الألماني زاكلين ناستيك نددت بالعدوان على اليمن ودور بلادها المساند في ذلك وقالت انه وبمعدل ثلاث حاويات مليئة بالسلاح يتم تصديرها أسبوعياً من ميناء هامبورغ إلى دولتي العدوان السعودية والامارات لقتل الشعب اليمني.