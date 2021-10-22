المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية من مأرب، مساء اليوم الجمعة، عن احتدام معارك شديدة بين الجيش واللجان الشعبية وبين مرتزقة العدوان في هذه اللحظات.

وأضافت المصادر، أن المعارك تزداد ضراوه واشتباكات هي الأعنف وبشكل مستمر ومتواصل دون توقف وتقدمات جديده يحرزها مقاتلوا الجيش واللجان الشعبية.

وأكدت المصادر، أن قوات الجيش واللجان الشعبية سيطروا على خط الجبل وتم قطعه تماما وكليا، على قوات مرتزقة العدوان.

وأوضحت المصادر، أن الاشتباكات تجاوزت حدود ال مسلي ودخلت حدود آل صياد ابتداءاً بمنطقة الجيف شمال نجاء.

وكان فرضت قوات الجيش واللجان الشعبية مسنودة برجال من قبائل مأرب السيطرة الكاملة على منطقة نجا الاستراتيجية في مديرية الجوبة جنوبي محافظة مـأرب، وفقا لمصادر عسكرية من الطرفين.

وتقع منطقة نجا على حدود مركز مديرية الجوبة آخر المديريات التي تفصل صنعاء على مدينة مـأرب والتي سبق أن سيطرت على معظم المناطق الاستراتيجية فيها.

كما تكمن أهمية السيطرة على المنطقة بكونها تشرف على الخط الرئيسي والوحيد لمديرية جبل مراد، وهو ما مكن صنعاء تطويق المديرية، على غرار ما حدث لمديرية العبدية.