المشهد اليمني الأول

كشف برنامج الأغذية العالمي، هيئة تابعة للأمم المتحدة، عن دفع المجاعة الناتجة عن الحرب السعودية على اليمن وحصارها المواطنين اليمنيين ”إلى أكل أوراق الشجر”.

وقال البرنامج في تغريدة له على تويتر ”دوافع أزمة اليمن، المتمثلة بالصراع والانحدار الاقتصادي، لا تظهر أية بوادر لتراجعها، ما يؤدي إلى تزايد الجوع ، هذا ما يدفع العائلات في اليمن إلى اللجوء إلى تدابير قاسية، مثل أكل أوراق الشجر للبقاء على قيد الحياة ”.

وأتى هذا الكشف تزامناً مع أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث يعيشها الشعب اليمني والتي كانت الحرب السعودية المعلنة على اليمن عام 2015م، المسبب الرئيسي فيها فضلاً عن حصارٍ ضارٍ على البلاد بحراً وبراً وجواً.