المشهد اليمني الأول

شنت مقاتلات تحالف العدوان السعودي، اليوم السبت، ثلاث غارات جوية على مدينة الحديدة المشمولة باتفاقية السويد لوقف إطلاق النار.

وقالت مصادر بالمحافظة إن طيران تحالف الـعدوان السعودي استهدف بثلاث غارات مدينة الحديدة في خرق سافر لاتفاق السويد.

المصادر أشارت إلى استمرار طيران العدوان في التحليق في سماء المدينة حتى هذه اللحظة، متسببة بحالة فزع في صفوف المواطنين.

هذا ويستمر تحالف الـعدوان السعودي في خروقاته وجرائمه اليومية بحق المواطنين في المحافظة دون حراك للمنظمات الأممية المشرفة على اتفاقية السويد.