المشهد اليمني الأول

شنت مقاتلات تحالف العدوان السعودي، اليوم السبت، ثلاث غارات جوية على مدينة الحديدة المشمولة باتفاقية السويد لوقف إطلاق النار.

وقالت مصادر بالمحافظة إن طيران تحالف العدوان السعودي استهدف بثلاث غارات مدينة الحديدة في خرق سافر لاتفاق السويد.

المصادر أشارت إلى استمرار طيران تحالف في التحليق في سماء المدينة حتى هذه اللحظة متسببة بحالة فزع في صفوف المواطنين.

هذا ويستمر تحالف العدوان السعودي في خروقاته وجرائمه اليومية بحق المواطنين في المحافظة دون حراك للمنظمات الأممية المشرفة على انفاقية السويد.