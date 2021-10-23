المشهد اليمني الأول

رجح مركز الأرصاد تشكل شبورة مائية وضباب على أجزاء من السواحل الشرقية الجنوبية، غدًا الأحد.

وحذر مركز الأرصاد الجوية اليوم السبت، من انخفاض درجة الحرارة الصغرى بمعدل أربع درجات مئوية خلال الساعات القادمة على ثماني محافظات يمنية.

وقال المركز في نشرته الجوية اليومية إن درجة الحرارة الصغرى ستنخفض من درجتين إلى أربع درجات مئوية في محافظات صنعاء وعمران وذمار وصعدة والبيضاء ولحج والضالع وإب، ما ينذر بأجواء باردة في هذه المناطق خلال الساعات القادمة تحديدا بفترتي الصباح والمساء.

ونبهت نشرة المركز لأحوال الطقس إلى هبوب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 8 إلى 18 عقدة، بينما تصل في المناطق الصحراوية إلى 20 عقدة مثيرة للأتربة.

وأوصى المركز المواطنين في هذه المحافظات بأخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس المناسبة، محذرا من تقلبات الأجواء ودرجات الحرارة الصغرى وهبات الرياح الباردة.

وأضاف أن رياح شمالية إلى شمالية شرقية ستشهدها الصحارى والمرتفعات الجبيلة والهضاب، متوقعا أن تكون هناك الأجواء صحوة وجافة وباردة أثناء الليل والصباح.