المشهد اليمني الأول

قال عضو فريق الخبراء السابق المعني باليمن جريجوري دي جونسن إن الولايات المتحدة باتت فاقدة للخيارات في التعامل مع اليمن، مع تحقيق الجيش واللجان الشعبية مكاسب في هجومهم على مأرب، وانقسام تحالف العدوان المناهض لهم.

وأوضح الخبير الاممي في سياق مقال نشر على موقع معهد دول الخليج العربي في واشنطن أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي نفوذ على أنصار الله فالعقوبات لم تنجح، والتصريحات شديدة اللهجة الصادرة عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة لا تلقى آذانًا صاغية، والمشاركة العسكرية الأمريكية المباشرة غير ناجحة.

وأضاف: عندما يتعلق الأمر باليمن، فإن الولايات المتحدة خارج الخيارات، وعليها أن تستعين بإيران للضغط على أنصار الله، لكن لا يوجد سبب واضح لكي تضغط إيران على صنعاء أو يستمعون إليها.

وتطرق جونسون إلى المواجهات في مأرب مشيرا إلى أن تحالف العدوان ينقسم بالفعل حيث تبحث السعودية عن مخرج، وتتطلع القبائل إلى صفقات فردية مع صنعاء، وقوات المرتزقة تعاني من عدم الكفاءة والفساد وسوء الإدارة.

وفقًا لتقرير حديث، يُجبر الجنود في مأرب غالبًا على شراء أسلحتهم من السوق السوداء. لم يتقاضى الكثير من الجنود في المحافظة رواتبهم منذ شهور، مما أدى إلى فرار الجنود وعبور الجنود إلى المملكة العربية السعودية بحثًا عن عمل.

وأكد جونسون أنه لا غرابة من انتصار الجيش واللجان الشعبية على الأرض، مشيرا إلى سيطرتهم في سبتمبر / أيلول بشكل كامل على محافظة البيضاء وأجزاء من شمال شبوة، مما يسمح لهم بقطع مأرب عن الجنوب. كما سيطروا على منطقة حريب.

وأضاف: إذا نجحت صنعاء في الاستيلاء على عاصمة مأرب، وهو ما يبدو مرجحًا بشكل متزايد، فسوف يمنحهم ذلك السيطرة على حقول الغاز في مأرب.