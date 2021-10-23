المشهد اليمني الأول

كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، اليوم السبت، أن غدا موعد العملية العسكرية الواسعة، عملية ربيع النصر.

وقال العميد سريع: غداً وفي تمام الساعة الثالثة عصرا _إن شاء الله_ إيجاز صحفي للقوات المسلحة للكشف عن تفاصيل العملية العسكرية الواسعة (عملية ربيع النصر) التي تم خلالها تطهير عدد من المديريات في محافظتي مأرب وشبوة.

وأضاف العميد سريع، أن التفاصيل ستكون مع مشاهد نوعية لمجريات أحداث العملية، وتفاصيل عمليات سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية وقوات الدفاع الجوي وتفاصيل أخرى أكثر أهمية.

وكان أعلن سريع، قبل أيام، عن عملية ربيع النصر، التي حررت أراضي واسعة في مأرب وشبوة.

وأوضح العميد سريع حينها، أن العملية حررت مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة، وتحرير مديريتي العبدية وحريب مع أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب.

وحسب بيان سريع، بلغت المساحةُ الإجماليةُ للمناطقِ المحررةِ في العمليةِ بـ 3200 كيلومتر مربع.

ونتجَ عن العمليةِ، مصرعُ وإصابةُ وأسرُ المئاتِ من مرتزقةِ العدوانِ بينهم عناصرُ ما يسمى بالقاعدةِ وداعش، واغتنامُ كمياتٍ كبيرةً من الأسلحة.