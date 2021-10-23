المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية من مأرب، اليوم السبت، عن تقدم متسارع للجيش واللجان الشعبية بالسيطرة على مواقع جديدة في جبهات مأرب.

وأكدت المصادر، سيطرت الجيش واللجان الشعبية على مفرق خط البيضاء – شبوة الدولي، وتمكنت من قطع الخط الرئيسي الواصل بين مديريتي الجوبة وجبل مراد جنوب مأرب.

وأشارت الى أن هناك انهيارات كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان، اثر التقدم المتسارع للجيش واللجان الشعبية في جبهة الجوبة جنوب مأرب.

وأضافت المصاد،ر أن طيران تحالف العدوان، استهدف مديرية الجوبة باكثر من 18 غارة خلال اقل من24ساعة.

موعد تفاصيل عملية ربيع النصر

على ذات السياق، أعلن العميد سريع، أن غدا وفي تمام الثالثة عصرا، موعد لكشف تفاصيل العملية العسكرية الواسعة، عملية ربيع النصر.

وأضاف العميد سريع، أن التفاصيل ستكون مع مشاهد نوعية لمجريات أحداث العملية، وتفاصيل عمليات سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية وقوات الدفاع الجوي وتفاصيل أخرى أكثر أهمية.

عملية ربيع النصر، حررت مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة، وتحرير مديريتي العبدية وحريب مع أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مـأرب.

وحسب بيان سريع، بلغت المساحةُ الإجماليةُ للمناطقِ المحررةِ في العمليةِ بـ 3200 كيلومتر مربع. ونتجَ عن العمليةِ، مصرعُ وإصابةُ وأسرُ المئاتِ من مرتزقةِ العدوانِ بينهم عناصرُ ما يسمى بالقاعدةِ وداعش، واغتنامُ كمياتٍ كبيرةً من الأسلحة.