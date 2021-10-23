المشهد اليمني الأول

كشفت صحيفة “فوربس” الاقتصادية الأمريكية عن تفاصيل حصة شركة أرامكو السعودية الشهيرة من الانبعاثات العالمية، بظل الإعلان عن المبادرة الخضراء.

وقالت الصحيفة الشهيرة إن أرامكو السعودية مسؤولة عن 4.38% من الانبعاثات العالمية.وأشارت إلى أن ذلك يجعل من أرامكو أكثر الشركات تلويثًا على وجه الأرض.

كما قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن هناك شكوكا في مصداقية تعهدات ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في خطابه عن المبادرة الخضراء.

ونشرت الصحيفة واسعة الانتشار تقريرا حول المبادرة ومدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع.وذكرت أن السعودية تحرق حوالي مليون برميل من النفط يوميًا لتزويد نظام الكهرباء بالوقود، مع عدم تقدم مشاريع الطاقة البديلة.

وأثار إعلان ابن سلمان عن إطلاق مبادرتين لزراعة 50 مليار شجرة تساؤلات عن عودته للبروباجندا الإعلامية لتغطية فشله.

فقد ظهر للتدليس مجددًا على الشعب السعودي الذي فطن لأوهامه، ليعلن مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”. وأوضح ابن سلمان أنهما تهدفان لزراعة 50 مليار شجرة، ليصبح المشروع الأضخم في تاريخ الكرة الأرضية.