المشهد اليمني الأول

هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف بعضها لا يمكن تغييره مثل العمر، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن تغييرها لكن قبل فوات الأوان.

وبحسب جمعية ألزهايمر البريطانية يلعب اتباع نظام غذائي صحي دورا كبيرا في الحد من خطر الإصابة بهذا المرض الخطير.

كما تلعب ممارسة الرياضة بشكل منتظم دورا مهما في تقليل خطر الإصابة بالخرف، فبخلاف أنها مفيدة للقلب والدورة الدموية وضبط الوزن إلا أنها أيضا مفيدة لصحتنا العقلية، بحسب الدراسات.

يشار إلى أن الخـرف ينقسم إلى عدة أنواع أكثرها شيوعا هو مرض الزهايمر والخـرف الوعائي والخـرف الجبهي الصدغي والخـرف المختلط.