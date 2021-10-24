المشهد اليمني الأول

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد سريع اليوم الأحد،’ في ايجاز صحفي عملية ربيع النصر، عن قيام القوات المسلحة بتنفيذ خطوات وصفها بالمهمة وهي بصدد تنفيذها خلال الفترة القادمة, مهيبا بكافة أبناء الشعب بالمشاركة الفاعلة في معركة الحرية والإستقلال.

وقال اليوم في إيجاز صحفي كشف عن تفاصيل ونتائج عملية ربيع النصر في محافظتي مأرب وشبوه ” إن من أبرز نتائج عملية ربيع النصر هو تعزيز الموقف العسكري لقواتنا المسلحة وهي تطارد المرتزقة والعملاء والخونة الذين يقاتلون في صفوف الأجنبي”.

وفيما يخص سير المعارك في جبهات مأرب, أكد سريع, أن القوات المسلحة على مشارف مدينة مارب وأنها تجدد تحذيرها لقادة المرتزقة من مغبة الاستمرار في موقفهم موقف العمالة والخيانة والارتزاق وأن الأحرار من أبناء شعبنا يرصدون كافة تحركاتهم, وشدد سريع على أن القوات المسلحة لن تتردد في التعامل المناسب مع تلك القيادات العميلة, ما لم تبادر الى التوقف الفوري عما هي فيه من خيانة وعمالة وارتزاق.

ودعا العميد سريع كافة المواطنين في مدينة مأرب إلى الإبتعاد عن المقرات التي يتخذها المرتزقة لأغراض عسكرية, بما في ذلك مقرات قيادات المرتزقة من الذين نهبوا أموال الشعب ولديهم الأرصدة في بنوك الخارج فمثل هؤلاء لن يفلتوا من عقاب هذا الشعب عاجلاً أم آجلاً”.

كما اكد متحدث القوات المسلحة ان قواتنا المسلحة وكما اوفت بعهدها وهي تؤدي مسؤولياتها وتنفذ واجباتها تجاه المواطنين في المناطق التي تحررت بفضل الله فستكون على ذات العهد وهي بصدد تأدية واجباتها تجاه المواطنين في المناطق التي سيجري تحريرها بعون الله.

وعبر سريع في إيجازه الصحفي لعملية ربيع النصر، عن الدور المشرف المشرف والبارز لقبائل محافظات البيضاء وشبوة ومارب في العملية”, مشيراً الى ان مواقف هذه القبائل الأبية تعبر عن أصالتها الإيمانية بانتصارها لكرامتها الوطنية ومبادئها المعبرة عن نخوتها وعزتها.

وأوضح الناطق العسكري ان القوات المسلحة تسجل فخرها واعتزازها بمواقف قبائل اليمن ودورها في معركة الحرية والاستقلال وهو الدور المشرف والتاريخي الذي سيظل حاضراً في الذاكرة الشعبية جيلاً بعد جيل.

وقال” القوات المسلحة توجه التحية للمشايخ والشخصيات الاجتماعية وكل أبناء القبائل الذين اختاروا أن يكونوا مع بلدهم .. مع شعبهم .. مع وطنهم .. مع كرامتهم .. مع حريتهم ورفضوا ان يكونوا عملاء للأجنبي وخونة لبلادهم .. بل كانوا أحراراً وسيكونون كذلك”.

واختتم العميد سريع الايجاز الصحفي بالقول” عهدنا للسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي نؤكد اليوم ما جاء في خطابه الأخير .. سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي أحتلها تحالف العدوان .. وسنضمن لبلدنا أن يكون حراً مستقلاً لا يخضع لأي احتلال ولا يخضع لأي وصاية .. وسنواصل مشوارنا في التصدي للعدوان على بلدنا وفي نصرة أمتنا في قضاياها الكبرى.. وسيكون شعبنا حراً كريماً عزيزاً”.