المشهد اليمني الأول

صنعاء تفتتح عشر مدارس وتعلن فتح غرفة عمليات عمليات الإنذار المبكر والرصد وتعلن اكمال اجراءات صرف نصف راتب للمتقاعدين

افتتاح عشر مدارس

أفادت مصادر، عن افتتاح العاصمة صنعاء، اليوم الأحد، افتتاح عشر مدارس بمديرية السبعين بعد ترميمها بتكلفة 104 ملايين.

وأضافت المصادر، أن تلك المدارس تتضمن مجمعي عطان والبحم الطبيين بعد إعادة تأهيلهما بتكلفة 21 مليون بدعم السلطة المحلية بالأمانة.

افتتاح غرفة عمليات الإنذار المبكر

على ذات السياق، أعلن وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي، اليوم الأحد، افتتاح غرفة عمليات الإنذار المبكر والرصد المرئي للسيول والكوارث، في مصلحة الدفاع المدني.

وأكد رئيس مصلحة الدفاع المدني أن مشروع غرفة عمليات الإنذار المبكر سيمكّن الدفاع المدني من إطلاق صفارات الإنذار لتحذير المواطنين، وأضاف: فضلاً عن تمكين فرق الدفاع المدني من الاستعداد المبكر لمواجهة الكوارث الناجمة عنها وإجراء عمليات الإنقاذ بشكل أسرع.

صرف نصف راتب

وأعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في العاصمة صنعاء عن استكمال الإجراءات اللازمة والتعزيزات المالية لبدء صرف نصف راتب شهر مايو للعام 2018م، لموظفي الدولة المدنيين المتقاعدين، في العاصمة صنعاء والمحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ.

ودعا رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في العاصمة صنعاء إبراهيم الحيفي جميع المتقاعدين المدنيين إلى التوجه لمكاتب البريد لاستلام النصف الثاني من معاش شهر مايو 2018م، اعتبارا من صباح يوم الخميس.

وأهاب بموظفي الدولة المدنيين المتقاعدين أو وكلائهم اصطحاب البطائق الشخصية والمعاشية لاستلام النصف الثاني من راتب شهر مايو من العام 2018م. وأعرب عن اسفه لتأخر سداد الرواتب المستحقة لهم جراء ما سماه “الحرب الاقتصادية الممنهجة ونقل البنك المركزي إلى عدن”.

وأشاد بجهود كوادر الهيئة وكل من شارك وساهم في تجاوز كل الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم مشكلة نقص السيولة النقدية بسبب القرارات الظالمة والسياسات التعسفية لدول تحالف العدوان والضغط بالورقة الاقتصادية لتطويع المواطن اليمني الصامد والصابر.