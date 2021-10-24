المشهد اليمني الأول

لوح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد سريع اليوم الأحد، عن قيام القوات المسلحة بتنفيذ خطوات وصفها بالمهمة وهي بصدد تنفيذها خلال الفترة القادمة, مهيبا بكافة أبناء الشعب بالمشاركة الفاعلة في معركة الحرية والإستقلال.

وقال اليوم في إيجاز صحفي كشف عن تفاصيل ونتائج عملية ربيع النصر في محافظتي مأرب وشبوه ” إن من أبرز نتائج عملية ربيع النصر هو تعزيز الموقف العسكري لقواتنا المسلحة وهي تطارد المرتزقة والعملاء والخونة الذين يقاتلون في صفوف الأجنبي”.

وفيما يخص سير المعارك في جبهات مأرب, أكد سريع, أن القوات المسلحة على مشارف مدينة مارب وأنها تجدد تحذيرها لقادة المرتزقة من مغبة الاستمرار في موقفهم موقف العمالة والخيانة والارتزاق وأن الأحرار من أبناء شعبنا يرصدون كافة تحركاتهم, وشدد سريع على أن القوات المسلحة لن تتردد في التعامل المناسب مع تلك القيادات العميلة, ما لم تبادر الى التوقف الفوري عما هي فيه من خيانة وعمالة وارتزاق.

ودعا العميد سريع كافة المواطنين في مدينة مأرب إلى الإبتعاد عن المقرات التي يتخذها المرتزقة لأغراض عسكرية, بما في ذلك مقرات قيادات المرتزقة من الذين نهبوا أموال الشعب ولديهم الأرصدة في بنوك الخارج فمثل هؤلاء لن يفلتوا من عقاب هذا الشعب عاجلاً أم آجلاً”.