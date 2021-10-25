المشهد اليمني الأول

كشفت المشاهد الأخيرة التي وزعها الإعلام الحربي اليوم الأحد، عن فضيحة مدوية للأمم المتحدة وتحديداً منظمة اليونيسف التي تدعم مرتزقة العدوان في مأرب بدلاً من دعم الشعب اليمني المحاصر.

أظهرت المشاهد دعم منظمات الأمم المتحدة لمعسكرات التنظيمات التكفيرية ومرتزقة العدوان، كما أظهرت جانب من استغلال مرتزقة العدوان للمقدرات وتحويل المعاهد إلى ثكنات عسكرية.

كما أظهرت المشاهد، العديد من المواد الغذائية، كزيت الطبخ المنزلي، والمفروض تواجده في مخيمات النازحين، والعديد من أكياس الدقيق وعليهن شعار المنظمات الأممية.