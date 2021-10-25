المشهد اليمني الأول

ناقشت لجنة الموازنة بأمانة العاصمة في اجتماعها اليوم برئاسة أمين العاصمة حمود عباد أولويات وموجهات إعداد خطة السلطة المحلية للعام 2022م.

واستعرض الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي أمين جمعان، وعضوي الهيئة الإدارية حمود النقيب وشرف الهادي ووكيلي الأمانة للقطاع المالي مازن نعمان وعلي اللاحجي، الأولويات والمشاريع الرئيسية والفرعية المقترحة في المجالات “الزراعة والمبادرات والطرق، والبناء الاجتماعي والنفقات الطارئة والبناء المؤسسي والمشاريع المتنوعة”.

وتطرق الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب التخطيط، والمالية، والموارد، والمياه، والأشغال، وصندوق ومشروع النظافة، والمتابعة إلى التعليمات الخاصة بإعداد خطة العام 2022م وإعداد مصفوفة المشاريع المقترحة في مختلف المجالات والموزعة على المديريات والمكاتب التنفيذية تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية لإقرارها.

وأقر الاجتماع تخصيص ما نسبته 50 بالمائة من مصفوفة المشاريع والميزانية المعتمدة للعام القادم لمشاريع الطرق، تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تأهيل وتطوير شبكة الطرق والحفاظ على البنية الخدمية لأمانة العاصمة.

كما أقر تكليف رئيس الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة بإعداد مشاريع المبادرات المجتمعية والإشراف على اللجان المجتمعية وفقاً للدليل الخدمي، وتخصيص نسبة من المشاريع الاستثمارية لتطوير الحدائق والمتنزهات بالأمانة.

ووجه أمين العاصمة اللجان المعنية بسرعة متابعة الجهات والمديريات والمكاتب التنفيذية لتسليم خطط مشاريعها للعام 2022م من أجل إدراجها في مصفوفة مشاريع السلطة المحلية، ومناقشتها وإقراراها بصورة نهائية خلال الأسبوع المقبل.

وناقشت لجنة الموازنة بأمانة العاصمة في اجتماعها اليوم برئاسة أمين العاصمة حمود عباد أولويات وموجهات إعداد خطة السلطة المحلية للعام 2022م.

واستعرض الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي أمين جمعان، وعضوي الهيئة الإدارية حمود النقيب وشرف الهادي ووكيلي الأمانة للقطاع المالي مازن نعمان وعلي اللاحجي، الأولويات والمشاريع الرئيسية والفرعية المقترحة في المجالات “الزراعة والمبادرات والطرق، والبناء الاجتماعي والنفقات الطارئة والبناء المؤسسي والمشاريع المتنوعة”.

وتطرق الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب التخطيط، والمالية، والموارد، والمياه، والأشغال، وصندوق ومشروع النظافة، والمتابعة إلى التعليمات الخاصة بإعداد خطة العام 2022م وإعداد مصفوفة المشاريع المقترحة في مختلف المجالات والموزعة على المديريات والمكاتب التنفيذية تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية لإقرارها.

وأقر الاجتماع تخصيص ما نسبته 50 بالمائة من مصفوفة المشاريع والميزانية المعتمدة للعام القادم لمشاريع الطرق، تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تأهيل وتطوير شبكة الطرق والحفاظ على البنية الخدمية لأمانة العاصمة.

كما أقر تكليف رئيس الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة بإعداد مشاريع المبادرات المجتمعية والإشراف على اللجان المجتمعية وفقاً للدليل الخدمي، وتخصيص نسبة من المشاريع الاستثمارية لتطوير الحدائق والمتنزهات بالأمانة.

ووجه أمين العاصمة اللجان المعنية بسرعة متابعة الجهات والمديريات والمكاتب التنفيذية لتسليم خطط مشاريعها للعام 2022م من أجل إدراجها في مصفوفة مشاريع السلطة المحلية، ومناقشتها وإقراراها بصورة نهائية خلال الأسبوع المقبل.